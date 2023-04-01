Сестра Кім Чен Ина звинувачує Київ у закликах до ядерної зброї

Сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина звинуватила Україну в розробці ядерної зброї. При цьому Пані Кім, яка сама є високопоставленим чиновником Північної Кореї, не надала жодних доказів цього твердження.

ПРо це йдеться у повідомленні Sky News.

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За даними державні ЗМІ Північної Кореї, сестра Кім Чен Ина звинуватила Україну в розробці ядерної зброї.

Кім Йо Чен при цьому вказала на зареєстровану в Україні петицію до Президента Володимира Зеленського. Там йдеться про розміщення ядерної зброї від США на території України або ж перетворення України на державу з власним ядерним озброєнням.

За словами Йо Чен, проядерна українська петиція, яка набрала лише 620 підписів, є політичною змовою Офісу українського Президента.

Чим займається сестра очільника Північної Кореї?

Кажуть, що вона є другою за впливом людиною на Півночі після свого брата.

Офіційна посада Кім — заступник директора департаменту Центрального комітету правлячої Робітничої партії Північної Кореї. Водночас шпигунське агентство Південної Кореї заявило, що вона також опікується відносинами з Південною Кореєю та із США.

Нагадаємо, Кім Чен Ин днями вперше показав свою ядерну зброю. Північнокорейський диктатор влаштував найбільший показ боєголовок режиму. Цією демонстрацією зброї він дав світові зрозуміти, що не має наміру відмовлятися від свого атомного арсеналу.

