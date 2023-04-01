Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Сестра Кім Чен Ина звинувачує Київ у закликах до ядерної зброї arrow

Сестра Кім Чен Ина звинувачує Київ у закликах до ядерної зброї

1 квітня 2023 17:59
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Сестра Кім Чен Ина звинувачує Київ у закликах до ядерної зброї
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина звинуватила Україну в розробці ядерної зброї. При цьому Пані Кім, яка сама є високопоставленим чиновником Північної Кореї, не надала жодних доказів цього твердження. 

ПРо це йдеться у повідомленні Sky News.

Читайте також:

Що побачили корейці?

За даними державні ЗМІ Північної Кореї, сестра Кім Чен Ина звинуватила Україну в розробці ядерної зброї.

Кім Йо Чен при цьому вказала на зареєстровану в Україні петицію до Президента Володимира Зеленського. Там йдеться про розміщення ядерної зброї від США на території України або ж перетворення України на державу з власним ядерним озброєнням.

За словами Йо Чен, проядерна українська петиція, яка набрала лише 620 підписів, є політичною змовою Офісу українського Президента. 

Чим займається сестра очільника Північної Кореї?

Кажуть, що вона є другою за впливом людиною на Півночі після свого брата.

Офіційна посада Кім — заступник директора департаменту Центрального комітету правлячої Робітничої партії Північної Кореї. Водночас шпигунське агентство Південної Кореї заявило, що вона також опікується відносинами з Південною Кореєю та із США. 

Нагадаємо, Кім Чен Ин днями вперше показав свою ядерну зброю. Північнокорейський диктатор влаштував найбільший показ боєголовок режиму. Цією демонстрацією зброї він дав світові зрозуміти, що не має наміру відмовлятися від свого атомного арсеналу.
 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:57 Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

22:26"Сьогодні зроблено крок на зміцнення духовної незалежності": звернення Зеленського

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB