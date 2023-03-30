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Ким Чен Ын впервые показал свое ядерное оружие: что это значит для мира

30 марта 2023 11:42
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
По оценкам экспертов, Северная Корея имеет 80-90 боеголовок
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В то время как США давно требуют от Северной Кореи отказаться от своего ядерного оружия, северокорейский диктатор устроил самый большой показ боеголовок режима. Этой демонстрацией оружия он дал миру понять, что не намерен отказываться от своего атомного арсенала.

Об этом говорится в публикации Bloomberg.

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Показ ядерного оружия

Пропагандистский аппарат Северной Кореи обнародовал фото, как впервые за несколько лет Ким инспектировал боеголовки, способные поразить союзников США в Азии и доставившую ядерную бомбу на материковую часть Америки.

Ким Чен Ин ядерное оружие

Ким Чен Ин ядерное оружие

Ким Чен Ин ядерное оружие

Ким Чен Ин ядерное оружие

Ким Чен Ин ядерное оружие

Ким Чен Ин ядерное оружие

В чем состоит угроза

Эксперты по оружию заявили, что фото, опубликованные на этой неделе, свидетельствуют о том, что Пхеньян добился прогресса в миниатюризации своих боеголовок, что повышает его способность наносить ядерный удар.

Специалисты отмечают, что демонстрация боеголовок происходит, когда режим Кима перешел от однократных испытаний ракеты для оценки производительности к учениям, которые показывают, что он может нанести скоординированный ядерный удар в кратчайшие сроки. На этом этапе ядерные возможности Северной Кореи, вероятно, достигли стадии, когда США не смогут предложить достаточно стимулов для их отката.

"Ким заставил международное сообщество принять ядерное оружие его страны, вплоть до того, что эти пуски ракет стали рутиной и частью отношений с Северной Кореей", — сказал Со Ким, бывший корейский аналитик ЦРУ, возглавляющий сейчас сферу политической практики в американской консалтинговой фирме LMI.

Прогресс ядерного вооружения КНДР

Способность Северной Кореи нанести ядерный удар возросла до такой степени, что есть призывы некоторых политических экспертов объявить страну ядерным государством.

Тем временем Северная Корея продвинулась вперед. В марте она приступила к испытаниям ядерных устройств, прикрепленных к ракетам, которые могли бы достичь всей Южной Кореи и западных частей Японии. Пропаганда страны обнародовала фотографии детонаций на несколько сотен метров над целью, заявив, что испытания подтвердили "эксплуатационную надежность приборов и детонаторов контроля ядерного взрыва".

Ким Чен Ин ядерное оружие

По оценкам экспертов, Северная Корея имеет от 80 до 90 боеголовок. Арсенал самый маленький среди государств, заявивших, что имеют ядерное оружие, но Ким модернизирует свои ракеты и системы доставки.

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что хочет нарастить темпы производства оружейных ядерных материалов. Они необходимы для производства бомб, которые будут употребляться для его все большей номенклатуры орудия.

Ранее директор Разведывательного управления Минобороны США генерал-лейтенант Скотт Берьер заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ин, скорее всего, не планирует проводить ядерные испытания во время крупнейших за последние 5 лет совместных военных учений США и Южной Кореи под названием "Щит свободы". Однако американская сторона будет внимательно следить за ситуацией.

Также мы писали, что в воскресенье утром 19 марта Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря. Это уже третье ракетное испытание КНДР с начала совместных учений Южной Кореи и США.

Северная Корея утверждает, что около 800 тысяч ее граждан добровольно присоединились или повторно записались в национальную армию. Пропаганда заявляет, что все они хотят воевать против Соединенных Штатов.

Фото: Reuters

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