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Кім Чен Ин вперше показав свою ядерну зброю: що це означає для світу

30 березня 2023 11:42
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
За оцінками експертів, Північна Корея має 80-90 боєголовок
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У той час як США давно вимагають від Північної Кореї відмовитися від своєї ядерної зброї, північнокорейський диктатор влаштував найбільший показ боєголовок режиму. Цією демонстрацією зброї він дав світові зрозуміти, що не має наміру відмовлятися від свого атомного арсеналу.

Про це йдеться у публікації Bloomberg

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Показ ядерної зброї

Пропагандистський апарат Північної Кореї оприлюднив фото, як вперше за кілька років Кім інспектував боєголовки, які здатні вразили союзників США в Азії і доставили ядерну бомбу на материкову частину Америки. 

Кім Чен Ин ядерна зброя

Кім Чен Ин ядерна зброя

Кім Чен Ин ядерна зброя

Кім Чен Ин ядерна зброя

Кім Чен Ин ядерна зброя

Кім Чен Ин ядерна зброя

У чому полягає загроза

Експерти зі зброї заявили, що зображення, опубліковані на цьому тижні, свідчать про те, що Пхеньян домігся прогресу в мініатюризації своїх боєголовок, що підвищує його здатність завдавати ядерного удару.

Фахівці наголошують, що демонстрація боєголовок відбувається, коли режим Кіма перейшов від одноразових випробувань ракети для оцінки продуктивності до навчань, які показують, що він може завдати скоординованого ядерного удару в найкоротші терміни. На цьому етапі ядерні можливості Північної Кореї, імовірно, досягли стадії, коли США, не зможуть запропонувати достатньо стимулів для їх відкату.

"Кім змусив міжнародне співтовариство прийняти ядерну зброю його країни, аж до того, що ці пуски ракет стали рутиною і частиною відносин з Північною Кореєю", — сказав Со Кім, колишній корейський аналітик ЦРУ, який зараз очолює сферу політичної практики в американській консалтинговій фірмі LMI.

Прогрес ядерного озброєння КНДР

Здатність Північної Кореї завдати ядерного удару зросла до такої міри, що є заклики деяких політичних експертів оголосити країну ядерною державою. 

Тим часом Північна Корея просунулася вперед. У березні вона почала випробування ядерних пристроїв, прикріплених до ракет, які могли б досягти всієї Південної Кореї та західних частин Японії. Пропаганда країни оприлюднила фотографії детонацій на кілька сотень метрів над ціллю, заявивши, що випробування підтвердили "експлуатаційну надійність приладів і детонаторів контролю ядерного вибуху".

Кім Чен Ин ядерна зброя

За оцінками експертів, Північна Корея має від 80 до 90 боєголовок. Арсенал найменший серед держав, які заявили, що мають ядерну зброю, але Кім модернізує свої ракети та системи доставки. 

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що хоче наростити темпи виробництва збройових ядерних матеріалів. Вони потрібні для виготовлення бомб, які будуть використовуватися для його все більшої номенклатури зброї.

Раніше директор Розвідувального управління Міноборони США генерал-лейтенант Скотт Бер'єр заявив, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, найімовірніше, не планує проводити ядерні випробування під час найбільших за останні 5 років спільних військових навчань США та Південної Кореї під назвою "Щит свободи". Проте американська сторона уважно стежитиме за ситуацією.

Також ми писали, що у неділю вранці, 19 березня, Північна Корея запустила балістичну ракету в напрямку Японського моря. Це вже третє ракетне випробування КНДР від початку спільних навчань Південної Кореї та США.

Додамо, північна Корея стверджує, що близько 800 тисяч її громадян добровільно приєдналися або повторно записалися в національну армію. Пропаганда заявляє, що всі вони хочуть воювати проти Сполучених Штатів.

Фото: Reuters

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