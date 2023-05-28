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Поклонник предков и овечка: курьезные видео с выборов в Турции

28 мая 2023 14:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Поклонник предков и овечка: курьезные видео с выборов в Турции
Женщина голосует в Турции. Фото: REUTERS/Dilara Senkaya
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В воскресенье, 28 мая, в Турции проходит второй тур президентских выборов. Местные избиратели удивили неординарными наряды и способами голосования.

Соответствующие видео появились в сети.

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Как голосуют в Турции

Сегодня в Турции впервые в истории страны проходит второй тур президентских выборов. Жители страны будут выбирать среди двух кандидатов — действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана и лидера оппозиции Кемаля Килидароглу.

Уже немало турков посетили участки, чтобы отдать свой голос, среди них уникальные случаи. Так, в один из избирательных участков в Эсеньюрте мужчина пришел голосовать, переодетый в костюм "древних предков".

"Я так люблю наших предков, поэтому пришел голосовать в этой одежде", — сказал мужчина.

Однако это не все происшествия на турецких выборах. Так, в одном из городков женщина пришла отдать свой голос не сама, а со своей "подругой" — маленькой овцой. Именно животное, как утверждает его владелица, помогло ему избрать достойного кандидата и проголосовать.

Напомним, по прогнозам СМИ, эти выборы могут положить конец 20-летнему правлению действующего президента Таипа Эрдогана. Многие выразили возмущение из-за медленной начальной реакции правительства на землетрясения, произошедшие в стране в феврале.

Однако уже после первого тура мнения разделились. Журналисты Politico считают, что результаты первого тура — огромная победа для Эрдогана. Вопреки всем прогнозам, его партия и сам лидер страны обеспечили себе большинство в парламенте.

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