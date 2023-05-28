Поклонник предков и овечка: курьезные видео с выборов в Турции
В воскресенье, 28 мая, в Турции проходит второй тур президентских выборов. Местные избиратели удивили неординарными наряды и способами голосования.
Соответствующие видео появились в сети.
Как голосуют в Турции
Сегодня в Турции впервые в истории страны проходит второй тур президентских выборов. Жители страны будут выбирать среди двух кандидатов — действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана и лидера оппозиции Кемаля Килидароглу.
Уже немало турков посетили участки, чтобы отдать свой голос, среди них уникальные случаи. Так, в один из избирательных участков в Эсеньюрте мужчина пришел голосовать, переодетый в костюм "древних предков".
"Я так люблю наших предков, поэтому пришел голосовать в этой одежде", — сказал мужчина.
Esenyurt'ta biri oy kullanmaya bu kılık в şu sözlerle geldi.- 🇹🇷Dr. Yüksel Hoş | Jиуксел Xoш (@yukselhos) May 28, 2023
"Ben ecdadımızı çok seviyorum ondan dolayı bu kıyafetlerimle oy kullanmaya geldim"
Ecdadını seviyor ama yaşadığı semtte azınlığa düşmüş, o hâlâ soytarılık derdinde...
Türkiye'nin sorunu, örgütlü ve arsız cehalettir. pic.twitter.com/gcA185NZ2G
Однако это не все происшествия на турецких выборах. Так, в одном из городков женщина пришла отдать свой голос не сама, а со своей "подругой" — маленькой овцой. Именно животное, как утверждает его владелица, помогло ему избрать достойного кандидата и проголосовать.
Yanında getirdiği kuzusuyla oy kullanan bir teyzemiz🥹 Çokk tatlııııı ❤️ #OylarBayKemale Avrupa'ya Verdik ük Şanlıurfa pic.twitter.com/cgHICJ9lgi— Bahar (@bahaarkarakurt) May 28, 2023
Напомним, по прогнозам СМИ, эти выборы могут положить конец 20-летнему правлению действующего президента Таипа Эрдогана. Многие выразили возмущение из-за медленной начальной реакции правительства на землетрясения, произошедшие в стране в феврале.
Однако уже после первого тура мнения разделились. Журналисты Politico считают, что результаты первого тура — огромная победа для Эрдогана. Вопреки всем прогнозам, его партия и сам лидер страны обеспечили себе большинство в парламенте.