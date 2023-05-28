Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Шанувальник предків та овечка: курйозні відео з виборів у Туреччині arrow

Шанувальник предків та овечка: курйозні відео з виборів у Туреччині

28 травня 2023 14:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Шанувальник предків та овечка: курйозні відео з виборів у Туреччині
Жінка голосує у Туреччині. Фото: REUTERS/Dilara Senkaya
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У неділю, 28 травня, у Туреччині проходить другий тур президентських виборів. Місцеві виборці здивували неординарним вбранням та способами голосування.

Відповідні відео з'явились у мережі.

Читайте також:

Як голосують у Туреччині

Сьогодні у Туреччині вперше в історії країни проходить другий тур президентських виборів. Жителі країни обиратимуть поміж двох кандидатів — чинним президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом та лідером опозиції Кемалем Кілічдароглу.

Вже чимало турків відвідали дільниці, аби віддати свій голос, серед них — унікальні випадки. Так, в одну із виборчих дільниць в Есеньюрті чоловік прийшов голосувати переодягнений у костюм "давніх предків". 

"Я так люблю наших предків, тому прийшов голосувати в цьому одязі", — сказав чоловік.

Однак це не всі пригоди на турецьких виборах. Так, в одному із містечок жінка прийшла віддати свій голос не сама, а зі своєю "подругою" — маленькою овечкою. Сама тварина, як стверджує її власниця, допомогла їй обрати гідного кандидата та проголосувати. 

Нагадаємо, за прогнозами ЗМІ, ці вибори можуть покласти край 20-літньому правлінню чинного президента Таїпа Ердогана. Багато людей висловили обурення через повільну початкову реакцію уряду на землетруси, які сталися в країні у лютому.

Проте вже після першого туру думки розділились. Журналісти Politico вважають, що результати першого туру — величезна перемога для Ердогана. Всупереч усім прогнозам, його партія та сам лідер країни забезпечили собі більшість у парламенті.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB