Шанувальник предків та овечка: курйозні відео з виборів у Туреччині

Жінка голосує у Туреччині. Фото: REUTERS/Dilara Senkaya

У неділю, 28 травня, у Туреччині проходить другий тур президентських виборів. Місцеві виборці здивували неординарним вбранням та способами голосування.

Відповідні відео з'явились у мережі.

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Як голосують у Туреччині

Сьогодні у Туреччині вперше в історії країни проходить другий тур президентських виборів. Жителі країни обиратимуть поміж двох кандидатів — чинним президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом та лідером опозиції Кемалем Кілічдароглу.

Вже чимало турків відвідали дільниці, аби віддати свій голос, серед них — унікальні випадки. Так, в одну із виборчих дільниць в Есеньюрті чоловік прийшов голосувати переодягнений у костюм "давніх предків".

"Я так люблю наших предків, тому прийшов голосувати в цьому одязі", — сказав чоловік.

Esenyurt'ta biri oy kullanmaya bu kılık ve şu sözlerle geldi.



"Ben ecdadımızı çok seviyorum ondan dolayı bu kıyafetlerimle oy kullanmaya geldim"



Ecdadını seviyor ama yaşadığı semtte azınlığa düşmüş, o hâlâ soytarılık derdinde...



Türkiye'nin sorunu, örgütlü ve arsız cehalettir. pic.twitter.com/gcA185NZ2G — 🇹🇷Dr. Yüksel Hoş | Jиуксел Xoш (@yukselhos) May 28, 2023

Однак це не всі пригоди на турецьких виборах. Так, в одному із містечок жінка прийшла віддати свій голос не сама, а зі своєю "подругою" — маленькою овечкою. Сама тварина, як стверджує її власниця, допомогла їй обрати гідного кандидата та проголосувати.

Yanında getirdiği kuzusuyla oy kullanan bir teyzemiz🥹 Çokk tatlııııı ❤️ #OylarBayKemale Avrupa’ya Verdik Emre #müşahit Katılım #pirom #KAZANACAĞIZ İki Devlet Seçim Haydi Türkiye #28Mayıs Yoğunluk Düşük Şanlıurfa pic.twitter.com/cgHICJ9lgi — Bahar (@bahaarkarakurt) May 28, 2023

Нагадаємо, за прогнозами ЗМІ, ці вибори можуть покласти край 20-літньому правлінню чинного президента Таїпа Ердогана. Багато людей висловили обурення через повільну початкову реакцію уряду на землетруси, які сталися в країні у лютому.

Проте вже після першого туру думки розділились. Журналісти Politico вважають, що результати першого туру — величезна перемога для Ердогана. Всупереч усім прогнозам, його партія та сам лідер країни забезпечили собі більшість у парламенті.