Еще не было столько кораблей: в Эстонии начались масштабные военные учения

Военные корабли в США. Фото: defensenews.com

В Эстонии начались масштабные военные учения, в которых приняли участие 50 военных кораблей НАТО. Так, на Балтийском море отрабатывают взаимодействие сухопутные, воздушные и военно-морские силы 20 стран.

Об этом сообщает ERR.ee.

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Военно-морские учения в Эстонии

Отмечается, что около 6 тыс. военнослужащих военно-морских, сухопутных и воздушных сил приняли участие в 52 учениях Baltops 23. В течение двух недель военные будут отрабатывать "противоволновую и противовоздушную оборону, обезвреживание взрывоопасных предметов и медицинские спасательные операции".

К учениям Эстония готовилась около трех лет.

По словам командующего ВМС Эстонии Юри Саска, в Таллинне еще не было столько кораблей.

"В 2016 году участников было поменьше, то есть только морская пехота и их корабли. Но еще никогда не было такого, чтобы все корабли начинали обучение с Таллинна", — отметил командующий.

Какие корабли прибыли на военные учения Эстонии

Один из самых больших кораблей на учениях — Mount Whitney. Он относится к 6-му флоту США и будет осуществлять управление операцией. Также на обучение прибыла подлодка Швеции. Она может находиться под водой больше месяца.

Американский военный корабль Mount Whitney. Фото: Википедия

"Мы проводим эти учения, чтобы укрепить доверие между силами НАТО, обеспечить хорошее сотрудничество и оперативные возможности, чтобы, когда мы столкнемся с боевыми задачами, мы могли объединить наши силы и действовать как единое целое", — отметил командующий 6-го флота США Томас Э. Иши.

Отмечается также, что учения завершаются 16 июня в Германии.

Напомним, что Эстония и Латвия выбрали для своей ПВО средней дальности систему Iris-T немецкого производства. Страны приступают к переговорам с немецким предприятием в сфере оборонной промышленности Diehl Defence.