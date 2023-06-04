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Ще не було стільки кораблів: в Естонії почалися масштабні військові навчання

4 червня 2023 02:32
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Ще не було стільки кораблів: в Естонії почалися масштабні військові навчання
Військові кораблі США. Фото: defensenews.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В Естонії розпочались масштабні військові навчання, в яких взяли участь 50 військових кораблів НАТО. Так, на Балтійському морі відпрацьовують взаємодію сухопутні, повітряні та військово-морські сили 20 країн.

Про це повідомляє ERR.ee.

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Зазначається, що близько 6 тис. військовослужбовців військово-морських, сухопутних і повітряних сил взяли участь у 52 навчаннях Baltops 23. Упродовж двох тижнів військові відпрацьовуватимуть "протичовнову та протиповітряну оборону, знешкодження вибухонебезпечних предметів та медичні рятувальні операції".

До навчань Естонія готувалася близько трьох років.

За словами командувача ВМС Естонії Юрі Саски, в Таллінні ще не було стільки кораблів.

"У 2016 році учасників було трохи менше, тобто тільки морська піхота і їхні кораблі. Але ще ніколи не було такого, щоб усі кораблі починали навчання з Таллінна", — зазначив командувач.

Які кораблі прибули на військові навчання Естонії

Один з найбільших кораблів на навчаннях — Mount Whitney. Він належить до 6-го флоту США й здійснюватиме управління операцією. Також на навчання прибув підводний човен Швеції. Він може перебувати під водою понад місяць.

Американський військовий корабель Mount Whitney. Фото: Вікіпедія

"Ми проводимо ці навчання, щоб зміцнити довіру між силами НАТО, щоб забезпечити хорошу співпрацю та оперативні можливості, щоб, коли ми зіткнемося з бойовими завданнями, ми могли об’єднати наші сили та діяти як єдине ціле", — зазначив командувач 6-го флоту США Томас Е. Іші.

Зазначається також, що навчання завершуються 16 червня в Німеччини.

Нагадаємо, що Естонія та Латвія обрали для своєї ППО середньої дальності систему Iris-T німецького виробництва. Країни розпочинають переговори з німецьким підприємством у сфері оборонної промисловості Diehl Defence.

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