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Еще одно европейское государство закрыло границы для авто с номерами РФ

29 сентября 2023 23:27
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Еще одно европейское государство закрыло границы для авто с номерами РФ
Пункт пропуска Сурскуг на границе Норвегии и России. Фото: Википедия
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Норвегия объявила в пятницу, что на следующей неделе начнет запрещать въезд легковых автомобилей с российской регистрацией. Она присоединилась к санкциям, введенным Евросоюзом против России из-за войны против Украины.

Об этом сообщает Associated Press.

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Запрет означает, что зарегистрированные в России легковые машины больше не могут въезжать в Норвегию. Автобусы и микроавтобусы с десятью или более местами все еще смогут пересекать границу в Стурскуге, единственном пункте пропуска между Норвегией и Россией.

В Осло говорят: исключения только для дипломатических транспортных средств, для автомобилей граждан Норвегии и членов их семей, постоянно проживающих в России, а также для поездок, необходимых по гуманитарным причинам: острой болезни, смерти или похоронам.

"Норвегия стоит вместе с союзниками и единомышленниками в реакции на жестокую агрессионную войну со стороны России", — заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хейтфельдт.

Правительство страны заявило, что запрет начнет действовать в понедельник в полночь.

Напомним, что ранее не пускать автомобили с российской регистрацией начали Латвия, Литва и Эстония. А еще раньше о своем решении заявили в Финляндии.

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