Ще одна європейська держава закрила кордони для авто з номерами РФ

Пункт пропуску Сурскуг на кордоні Норвегії та Росії. Фото: Вікіпедія

Норвегія оголосила в п'ятницю, що з наступного тижня почне забороняти в'їзд легкових автомобілів з російською реєстрацією. Вона приєдналася до санкцій, запроваджених Євросоюзом проти Росії через її війну проти України.

Про це повідомляє Associated Press.

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Виключення лише незначні

Заборона означає, що зареєстровані в Росії легкові машини більше не можуть в'їжджати до Норвегії. Автобуси та мікроавтобуси з десятьма або більше місцями все ще зможуть перетинати кордон у Стурскугу, єдиному пункті пропуску між Норвегією та Росією.

В Осло кажуть: винятки є лише для дипломатичних транспортних засобів, для автомобілів громадян Норвегії та членів їхніх сімей, які постійно проживають у Росії, а також для поїздок, необхідних з гуманітарних причин: гострої хвороби, смерті або похорон.

"Норвегія стоїть разом із союзниками та однодумцями у реакції на жорстоку агресійну війну з боку Росії", — заявила міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Хейтфельдт.

Уряд країни заявив, що заборона почне діяти в понеділок опівночі.

Нагадаємо, що раніше не впускати автомобілі з російською реєстрацією почали Латвія, Литва та Естонія. А ще раніше про своє рішення заявили у Фінляндії.