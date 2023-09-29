Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Ще одна європейська держава закрила кордони для авто з номерами РФ arrow

Ще одна європейська держава закрила кордони для авто з номерами РФ

29 вересня 2023 23:27
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Ще одна європейська держава закрила кордони для авто з номерами РФ
Пункт пропуску Сурскуг на кордоні Норвегії та Росії. Фото: Вікіпедія
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Норвегія оголосила в п'ятницю, що з наступного тижня почне забороняти в'їзд легкових автомобілів з російською реєстрацією. Вона приєдналася до санкцій, запроваджених Євросоюзом проти Росії через її війну проти України.

Про це повідомляє Associated Press.

Читайте також:

Виключення лише незначні

Заборона означає, що зареєстровані в Росії легкові машини більше не можуть в'їжджати до Норвегії. Автобуси та мікроавтобуси з десятьма або більше місцями все ще зможуть перетинати кордон у Стурскугу, єдиному пункті пропуску між Норвегією та Росією.

В Осло кажуть: винятки є лише для дипломатичних транспортних засобів, для автомобілів громадян Норвегії та членів їхніх сімей, які постійно проживають у Росії, а також для поїздок, необхідних з гуманітарних причин: гострої хвороби, смерті або похорон.

"Норвегія стоїть разом із союзниками та однодумцями у реакції на жорстоку агресійну війну з боку Росії", — заявила міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Хейтфельдт.

Уряд країни заявив, що заборона почне діяти в понеділок опівночі.

Нагадаємо, що раніше не впускати автомобілі з російською реєстрацією почали Латвія, Литва та Естонія. А ще раніше про своє рішення заявили у Фінляндії. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Втратив тих, кого приручив: як скандал з Арестовичем вплине на його рейтинг

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз