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Еще одна страна может признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией

31 января 2023 07:52
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Парламент Канады призвал правительство страны признать ПИК Вагнер террористической организацией
За такое решение проголосовала нижняя палата канадского парламента
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Канадский парламент призвал правительство страны признать российскую ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Причиной является нарушение боевиками прав человека и нападения на гражданских.

Об этом сообщает "Укринформ".

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Канада против "Вагнера"

В Палате общин (нижней палате парламента. — Ред.) Канады рассмотрели постановление с предложением правительству страны признать частную военную компанию "Вагнер" террористической организацией.

Постановление внесла на рассмотрение представительница Новой демократической партии Гизер Макферсон.

В тексте постановления объяснялось, что "нарушение поддерживаемой россией группой "Вагнер" прав человека и нападения на гражданских в Украине, а также в других частях света" является достаточным основанием для признания этой ЧВК террористами.

Единодушное решение

Парламентарии единогласно поддержали постановление, после чего направили его в исполнительную власть.

Решение Палаты общин не обязательно, так как по канадскому законодательству вносить те или иные организации в список террористических может только правительство.

Что известно о ЧВК "Вагнер"

Частная военная компания "Вагнер" появилась в 2014 году и активно действовала в ряде стран, где у россии есть свои интересы. Речь идет, в частности, о Сирии, Ливии, Центральноафриканской Республике и Украине. Боевики из "Вагнера" совершали военные преступления и преступления против человечности.

После полномасштабного вторжения россии в Украину "вагнеровцы" участвовали в расправах над мирными жителями. Также известно, что в ПИК сегодня вербуют заключенных из российских тюрем.

Напомним, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 26 января объявило частную военную компанию "Вагнер" транснациональной преступной организацией.

Это решение против ЧВК "Вагнер" означает заморозку любых американских активов группировки и запрещает физическим и юридическим лицам США предоставлять средства, товары или услуги этой группе.

Решение обосновывается тем, что "вагнеровцы" причастны к серьезной преступной деятельности, в частности массовым казням, изнасилованиям, похищениям детей и физическому насилию в разных странах мира — среди прочего, в Центральноафриканской Республике и Мали.

Фото: "РИА Новости"

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