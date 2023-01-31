Парламент Канади закликав уряд країни визнати ПВК Вагнер терористичною організацією

Ще одна країна може визнати ПВК "Вагнер" терористичною організацією
Канадський парламент закликав уряд країни визнати російську ПВК “Вагнер” терористичною організацією. Причиною є порушення бойовиками прав людини та напади на цивільних.
Про це повідомляє "Укрінформ".
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Канада проти "Вагнера"
У Палаті громад (нижній палаті парламенту. — Ред.) Канади розглянули постанову з пропозицією до уряду країни визнати приватну війському компанію "Вагнер" терористичною організацією.
Постанову внесла на розгляд представниця Нової демократичної партії Гізер Макферсон.
У тексті постанови пояснювалося, що "порушення підтримуваною росією групою "Вагнер" прав людини та напади на цивільних в Україні, а також в інших частинах світу" є достатньою підставою для визнання цієї ПВК терористами.
Одностайне рішення
Парламентарі одностайно підтримали постанову, після чого направили її до виконавчої влади.
Рішення Палати громад не є обов’язковим, бо за канадським законодавством вносити ті чи інші організації до списку терористичних може тільки уряд.
Що відомо про ПВК "Вагнер"
Приватна військова компанія "Вагнер" з’явилася у 2014 році та активно діяла в низці країн, де росія має свої інтереси. Йдеться, зокрема, про Сирію, Лівію, Центральноафриканську Республіку та Україну. Бойовики з "Вагнера" скоювали воєнні злочини й злочини проти людяності.
Після повномасштабного вторгнення рф в Україну "вагнерівці" брали участь у розправах над мирними жителями. Також відомо, що до ПВК сьогодні веррбують ув’язнених із російських тюрем.
Нагадаємо, що Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США 26 січня оголосило приватну військову компанію "Вагнер" транснаціональною злочинною організацією.
Це рішення проти ПВК "Вагнер" означає замороження будь-яких американських активів угруповання та забороняє фізичним і юридичним особам США надавати кошти, товари або послуги цій групі.
Рішення обґрунтовується тим, що "вагнерівці" причетні до серйозної злочинної діяльності, зокрема масових страт, зґвалтувань, викрадень дітей та фізичного насильства в різних країнах світу — серед іншого, в Центральноафриканській Республіці та Малі.
Фото: "РИА Новости"