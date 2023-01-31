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​​​​​​​Ще одна країна може визнати ПВК "Вагнер" терористичною організацією

31 січня 2023 07:52
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Парламент Канади закликав уряд країни визнати ПВК Вагнер терористичною організацією
За таке рішення проголосувала нижня палата канадського парламенту
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Канадський парламент закликав уряд країни визнати російську ПВК “Вагнер” терористичною організацією. Причиною є порушення бойовиками прав людини та напади на цивільних.

Про це повідомляє "Укрінформ".

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Канада проти "Вагнера"

У Палаті громад (нижній палаті парламенту. — Ред.) Канади розглянули постанову з пропозицією до уряду країни визнати приватну війському компанію "Вагнер" терористичною організацією.

Постанову внесла на розгляд представниця Нової демократичної партії Гізер Макферсон.

У тексті постанови пояснювалося, що "порушення підтримуваною росією групою "Вагнер" прав людини та напади на цивільних в Україні, а також в інших частинах світу" є достатньою підставою для визнання цієї ПВК терористами.

Одностайне рішення

Парламентарі одностайно підтримали постанову, після чого направили її до виконавчої влади.

Рішення Палати громад не є обов’язковим, бо за канадським законодавством вносити ті чи інші організації до списку терористичних може тільки уряд.

Що відомо про ПВК "Вагнер"

Приватна військова компанія "Вагнер" з’явилася у 2014 році та активно діяла в низці країн, де росія має свої інтереси. Йдеться, зокрема, про Сирію, Лівію, Центральноафриканську Республіку та Україну. Бойовики з "Вагнера" скоювали воєнні злочини й злочини проти людяності.

Після повномасштабного вторгнення рф в Україну "вагнерівці" брали участь у розправах над мирними жителями. Також відомо, що до ПВК сьогодні веррбують ув’язнених із російських тюрем. 

Нагадаємо, що Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США 26 січня оголосило приватну військову компанію "Вагнер" транснаціональною злочинною організацією. 

Це рішення проти ПВК "Вагнер" означає замороження будь-яких американських активів угруповання та забороняє фізичним і юридичним особам США надавати кошти, товари або послуги цій групі.

Рішення обґрунтовується тим, що "вагнерівці" причетні до серйозної злочинної діяльності, зокрема масових страт, зґвалтувань, викрадень дітей та фізичного насильства в різних країнах світу — серед іншого, в Центральноафриканській Республіці та Малі.

Фото: "РИА Новости"

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