Суд над Трампом: посадят ли экс-президента США в тюрьму

Бывшего президента США Дональда Трампа взяли под стражу в суде Нью-Йорка

Криминальный процесс против 45-го президента США Дональда Трампа будет продолжаться, дело дойдет до суда. Сам процесс по 34 обвинениям будет очень сложным и долгим, есть большая вероятность того, что Трампа таки посадят.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал американский политолог Джейсон Смарт.

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"Арест экс-президента Трампа — очень интересный момент в истории США, такое случилось впервые. Но криминальный процесс против него будет продолжаться, дело дойдет до суда. Хотя сам процесс по 34 обвинениям будет очень сложным и все-таки есть большая вероятность того, что Трампа таки посадят. Но это произойдет не так скоро, суд будет длиться как минимум несколько месяцев", — уточнил Смарт.



По его словам, Трамп рассматривает этот судебный процесс как возможность начала и запуска своей президентской кампании. Согласно американскому законодательству, пока над гражданином продолжается судебный процесс, ему не запрещено брать участия в выборах.

"Конечно, Трамп называет этот суд политическим, направленным против него. Он считает дело политическими репрессиями. Хотя он нарушил множество законов и скоро их суть объяснят всем. Также через несколько недель мы увидим, как Трамп пытается повернуть дело в свою пользу", — подсуммировал политолог.

За что арестовали Трампа: история

Напомним, бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа взяли под стражу в суде Нью-Йорка. Ему предъявлены обвинения по 34 пунктам. Среди них — мошенничество в бизнесе, в рамках расследования негласных выплат порноактрисе Сторми Дэниелс.

Согласно материалам дела, перед выборами 2016 года Трамп через адвоката выплатил Дэниелс 130 тысяч долларов, чтобы она молчала о сексе с ним.

Сама по себе эта выплата не была не законной, но Трамп и его адвокат оформили ее как плату за юридические услуги. Такая формулировка в штате Нью-Йорк считается фальсификацией отчетности и наказывается в уголовном порядке.

Адвокат Трампа Майкл Коэн в 2018 году получил за это три года тюрьмы, а вот Трампу, занимавшему тогда пост президента, официальных обвинений не предъявляли.

В целом Трамп категорически отрицает, что у него был секс со Сторми Дэниелс. Судебный процесс против себя он называет политическим преследованием со стороны администрации президента Джо Байдена.