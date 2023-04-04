Дональда Трампа арестовали в суде Нью-Йорка, — CNN

Дональд Трамп

Сегодня, 4 апреля, бывший президент США Дональд Трампа был арестован в суде Нью-Йорка. Ожидается, что ему объявят уголовное обвинение по делу о выплатах бывшей порноактрисе.

Об этом сообщает CNN.

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В СМИ показали, как Трамп прибывает в здание суда Манхэттена перед предъявлением ему уголовных обвинений.

БРЕКАНИЕ: Дональд Трамп является теперь подверженным в Нью-Йорке рядом с его союзом в городе https://t.co/0NxzuxZt8I pic.twitter.com/9sdFFunjcM — CNN (@CNN) April 4, 2023

"Ожидается, что во время ареста у Трампа возьмут отпечатки пальцев, хотя пока неизвестно, будет ли сделан его снимок. Далее его доставят в зал суда, где ему предъявят обвинения — появление, которое, как ожидается, будет скорым и обычным, но представляет сюрреалистический и исторический момент в истории США", — говорится в материале.

После ареста на бывшего президента США, вероятно, не наденут наручники, поскольку он будет оставаться под постоянной защитой правоохранительных органов.

Направляясь в офис окружного прокурора Манхэттена и суд перед предъявлением обвинений, Трамп написал в Truth Social:

"Направляюсь в Нижний Манхэттен к зданию суда. Выглядит так нереально — ОГО, они собираются меня арестовать. Не могу поверить, что это происходит в Америке".

Напомним, экс-президенту США Дональду Трампу официально предъявят многочисленные обвинения в фальсификации деловой документации, включая, по меньшей мере, одно уголовное преступление. Вероятно, что на следующей неделе Трамп будет официально арестован и предстанет перед судом.

Также мы писали, что большая часть республиканцев готова поддержать кандидатуру Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году, несмотря на намерение властей предъявить ему уголовное обвинение.

Добавим, большое жюри в Нью-Йорке выдвинуло уголовные обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу. Однако это не значит, что его президентская кампания закончилась.