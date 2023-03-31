Незаконно платив порнозірці – у чому звинувачують Дональда Трампа

Колишній президент США намагався змусити порноакторку не розголошувати їхній роман. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Велике журі присяжних суду Мангеттена 30 березня схвалило висунення кримінальних звинувачень експрезиденту США Дональду Трампу. Як повідомляє CNN, 4 квітня Трамп має з'явитися до суду, де йому буде пред'явлено понад 30 звинувачень у бізнес-шахрайстві.

За даними джерел агентства, одне із звинувачень стосується виплати $130 000 порнозірці Стормі Деніелс за те, щоб вона не розголошувала факт сексуальних відносин між нею та Трампом. Таким чином, Дональд Трамп стане першим в історії колишнім чи чинним президентом США, якому було пред'явлено кримінальні звинувачення.

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Новини.LIVE зібрали все, що відомо на даний момент про скандал, пов'язаний з Дональдом Трампом та Стормі Деніелс, а також про реакцію колишнього президента США та його соратників на висунуті звинувачення.

Хто така Стормі Деніелс

Стормі Деніелс (справжнє ім'я — Стефані Грегорі Кліффорд) — відома американська порноакторка та режисерка порнофільмів, триразова володарка премії "Найкращі груди" від премії любителів програм для дорослих F.A.M.E

Стормі Деніелс. Фото: REUTERS/Mike Blake

У квітні 2010 року Стормі Деніелс оголосила про намір балотуватися в Сенат від Республіканської партії, заявивши, що саме республіканці найкраще презентують її лібертаріанські цінності. Проте вже за кілька днів порноактриса повідомила, що відмовляється від участі у виборах через занадто великі витрати та несерйозне ставлення до її кандидатури.

У січні 2018 року Wall Street Journal опублікував статтю, в якій розповідалося про сексуальні стосунки Стормі Деніелс та президента Дональда Трампа у 2006 році. У статті також зазначалося, що у жовтні 2006 року Трамп заплатив порнозірці через свого адвоката Майкла Коена $130 000 доларів за те, щоб вона мовчала про їхні відносини.

Спочатку Коен заперечував факт роману між Деніелс і Трампом, проте вже через місяць зізнався, що справді переказав порноакторці цю суму з власних коштів. При цьому адвокат стверджував, що ні передвиборний фонд Трампа, ні компанія експрезидента Trump Organization не компенсували йому цей платіж.

Особисто Трамп заявляв, що йому нічого невідомо про виплати для Стормі Деніелс. Проте 26 квітня 2018 року він визнав, що адвокат Коен представляв його в угоді з порнозіркою. 2 травня новий адвокат Трампа Руді Джуліані (колишній мер Нью-Йорка) повідомив, що Дональд Трамп відшкодував Коену його витрати.

Стормі Деніелс і Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brendan Mcdermid, REUTERS/Joshua Roberts

У серпні 2018 року адвокат Майкл Коен визнав себе винним за вісьмома кримінальними звинуваченнями, включаючи порушення фінансування виборчої кампанії у зв'язку з виплатою Деніелс. Він заявив під присягою, що діяв за узгодженням із Трампом і за повної його обізнаності. У результаті суд засудив Коена до трьох років в'язниці та позбавлення адвокатської ліцензії.

Суть звинувачення

Сам по собі факт укладання угоди про нерозголошення та виплата коштів Стормі Деніелс не є злочином. Проте компанія Trump Organization оформила цю виплату як плату за юридичні послуги. Відповідно до законів штату Нью-Йорк, це є фальсифікацією звітності, що тягне за собою кримінальну відповідальність.

Згідно з матеріалами федерального звинувачення, загалом Trump Organization виплатила Коену у "справі Деніелс" $420 000 — $130 000 як компенсацію за гроші, виплачені порнозірці, плюс погашення податкових зобов'язань та заохочувальний бонус для самого Коена.

Угода під примусом?

Під час судових розглядів у 2018 році Стормі Деніелс дала публічне інтерв'ю, в якому розповіла, що справді мала сексуальні стосунки з Дональдом Трампом. Також вона заявила, що у 2011 році їй погрожували у присутності її маленької доньки. За словами актриси, це змусило її згодом погодитись на підписання угоди про нерозголошення.

Зі свого боку порнозірка подала проти Трампа та Коена кілька судових позовів. В одному з них вона вимагала визнання угоди про нерозголошення недійсною. Цей судовий процес Стормі Деніелс виграла, і суд зобов'язав Трампа виплатити $44 100 судових витрат.

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Octavio Jones

Також актриса подала позов про наклеп, проте програла його і була засуджена до виплати $300 000 судових витрат та судових санкцій. У третій судовій претензії Деніелс стверджувала, що Майкл Коен вступив у змову з її попереднім адвокатом Кітом Девідсоном під час переговорів про виплати. У цьому процесі Дональд Трамп не фігурував як відповідач. Позов був урегульований у травні 2019 року.

Реакція Трампа та республіканців

Дональд Трамп називає звинувачення на свою адресу "полюванням на відьом" і заявляє, що не збирається відмовлятися від участі у майбутній президентській кампанії.

Фото: REUTERS/David 'Dee' Delgado

"Наш рух і наша партія — єдині і сильні — спочатку переможуть Елвіна Брегга (окружного прокурора Мангеттена, який висунув звинувачення Трампу. — Ред.), а потім ми переможемо Джо Байдена. Ми збираємося скинути з посад усіх цих нечесних демократів, щоб ми могли зробити Америку знову великою", — цитує Трампа CNN.

Головний конкурент Трампа в середовищі республіканців, губернатор Флориди Рон ДеСантіс підтримав колишнього президента, заявивши, що не екстрадуватиме Трампа зі свого штату, навіть якщо буде видано відповідний ордер.

"Флорида не буде допомагати у запиті на екстрадицію, враховуючи сумнівні обставини, які стосуються підтримуваного Соросом прокурора Мангеттена та його політичного плану", — написав ДеСантіс у Twitter 31 березня.