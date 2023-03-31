Незаконно платил порнозвезде - в чем обвиняют Дональда Трампа

Бывший президент США пытался заставить порноактрису не разглашать их роман

Большое жюри присяжных суда Манхэттена 30 марта одобрило предъявление уголовных обвинений экс-президенту США Дональду Трампу. Как сообщает CNN, 4 апреля Трамп должен явиться в суд, где ему будет предъявлено более 30 обвинений в бизнес-мошенничестве.

По данным источников агентства, одно из обвинений касается выплаты $130 000 порнозвезде Сторми Дэниэлс за то, чтобы она не разглашала факт сексуальной связи между ней и Трампом. Таким образом, Дональд Трамп станет первым в истории бывшим или действующим президентом США, которому были предъявлены уголовные обвинения.

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Новини.LIVE собрали все, что известно на данный момент о скандале, связанном с Дональдом Трампом и Сторми Дэниэлс, а также о реакции бывшего президента США и его соратников на выдвинутые обвинения.

Кто такая Сторми Дэниэлс

Сторми Дэниэлс (настоящее имя — Стефани Грегори Клиффорд) — известная американская порноактриса и режиссер порнофильмов, трехкратная обладательница премии "Лучший бюст" от премии любителей программ для взрослых F.A.M.E.

Сторми Дэниэлс. Фото: REUTERS/Mike Blake

В апреле 2010 года Сторми Дэниэлс объявила о намерении баллотироваться в Сенат от Республиканской партии, заявив, что именно республиканцы лучше всего представляют ее либертарианские ценности. Однако уже через несколько дней порноактриса сообщила, что отказывается от участия в выборах из-за слишком больших расходов и несерьезного отношения к ее кандидатуре.

В январе 2018 года Wall Street Journal опубликовал статью, в которой рассказывалось о сексуальных отношениях Сторми Дэниэлс и президента Дональда Трампа в 2006 году. В статье также указывалось, что в октябре 2006 года Трамп заплатил порнозвезде через своего адвоката Майкла Коэна $130 000 долларов за то, чтобы она молчала об их связи.

Первоначально Коэн отрицал факт романа между Дэниэлс и Трампом, однако уже через месяц признался, что действительно перевел порноактрисе эту сумму из собственных средств. При этом адвокат утверждал, что ни предвыборный фонд Трампа, ни компания экс-президента Trump Organization не компенсировали ему этот платеж.

Сам Трамп заявлял, что ему ничего не известно о выплатах для Сторми Дэниэлс. Тем не менее, 26 апреля 2018 года он признал, что адвокат Коэн представлял его в сделке с порнозвездой. 2 мая новый адвокат Трампа Руди Джулиани (бывший мэр Нью-Йорка) сообщил, что Дональд Трамп возместил Коэну его расходы.

Сторми Дэниэлс и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brendan Mcdermid, REUTERS/Joshua Roberts

В августе 2018 года адвокат Майкл Коэн признал себя виновным по восьми уголовным обвинениям, включая нарушение финансирования избирательной кампании в связи с выплатой Дэниэлс. Он заявил под присягой, что действовал по согласованию с Трампом и при полной его осведомленности. В итоге суд приговорил Коэна к трем годам тюрьмы и лишению адвокатской лицензии.

Суть обвинения

Сам по себе факт заключения сделки о неразглашении и выплате денежных средств Сторми Дэниэлс не является преступлением. Однако компания Trump Organization оформила эту выплату как плату за юридические услуги. Согласно законам штата Нью-Йорк это является фальсификацией отчетности, которая влечет за собой уголовную ответственность.

Согласно материалам федерального обвинения, в общем сложности Trump Organization выплатила Коэну в "деле Дэниэлс" $420 000 — $130 000 в качестве компенсации за деньги, выплаченные порнозвезде, плюс погашение налоговых обязательств и поощрительный бонус для самого Коэна.

Сделка под принуждением?

Во время судебных разбирательств в 2018 году Сторми Дэниэлс дала публичное интервью, в котором рассказала, что действительно имела сексуальную связь с Дональдом Трампом. Также она заявила, что в 2011 году ей угрожали в присутствии ее маленькой дочери. По словам актрисы, это заставило ее впоследствии согласиться на подписание сделки о неразглашении.

Со своей стороны порнозвезда подала против Трампа и Коэна несколько судебных исков. В одном из них она требовала признания сделки о неразглашении недействительной. Этот судебный процесс Сторми Дэниэлс выиграла, и суд обязал Трампа выплатить $44 100 судебных издержек.

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Octavio Jones

Также актриса подала иск о клевете, однако проиграла его и была приговорена к выплате $300 000 судебных издержек и судебных санкций. В третьей судебной претензии Дэниэлс утверждала, Майкл Коэн вступил в сговор с ее предыдущим адвокатом Китом Дэвидсоном во время переговоров о выплатах. В этом процессе Дональд Трамп не фигурировал в качестве ответчика, и иск был урегулирован в мае 2019 года.

Реакция Трампа и республиканцев

Дональд Трамп называет обвинения в свой адрес "охотой на ведьм" и заявляет, что не собирается отказываться от участия в будущей президентской кампании.

Фото: REUTERS/David 'Dee' Delgado

"Наше движение и наша партия — единые и сильные — сначала победят Элвина Брэгга (окружного прокурора Манхэттена, выдвинувшего обвинения Трампу. — Ред.), а затем мы победим Джо Байдена. Мы собираемся сбросить с должностей всех этих нечестных демократов, чтобы мы могли сделать Америку снова великой", — цитирует Трампа CNN.

Главный конкурент Трампа в среде республиканцев, губернатор Флориды Рон ДеСантис поддержал бывшего президента, заявив, что не будет экстрадировать Трампа из своего штата, даже если будет выдан соответствующий ордер.

"Флорида не будет содействовать в запросе на экстрадицию, учитывая сомнительные обстоятельства, касающиеся этого поддерживаемого Соросом прокурора Манхэттена и его политического плана", — написал ДеСантис в Twitter 31 марта.