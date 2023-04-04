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Дональда Трампа арештували в суді Нью-Йорка, — CNN

4 квітня 2023 21:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Дональд Трамп
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 4 квітня, колишнього президента США Дональд Трампа арештували в суді Нью-Йорка. Очікується, що йому оголосять кримінальне обвинувачення у справі про виплати колишній порноакторці.

Про це повідомляє CNN.

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Деталі

У ЗМІ показали, як Трамп прибуває до будівлі суду Манхеттена перед висуненням йому кримінальних звинувачень.

"Очікується, що під час арешту у Трампа візьмуть відбитки пальців, хоча поки невідомо, чи буде зроблений його знімок. Далі його доставлять до зали суду, де йому пред’являть звинувачення — поява, яка, як очікується, буде швидкою та звичайною, але представляє сюрреалістичний та історичний момент в історії США", — йдеться у матеріалі.

Після арешту на колишнього президента США, ймовірно, не одягнуть наручники, оскільки він залишатиметься під постійним захистом правоохоронних органів. 

Прямуючи до офісу окружного прокурора Манхеттена та суду перед пред’явленням звинувачень, Трамп написав у Truth Social:

"Прямую до Нижнього Манхеттена до будівлі суду. Виглядає так нереально — ОГО, вони збираються мене заарештувати. Не можу повірити, що це відбувається в Америці".

Нагадаємо, експрезиденту США Дональду Трампу офіційно висунуть численні звинувачення у фальсифікації ділової документації, включаючи щонайменше один кримінальний злочин. Ймовірно, що наступного тижня Трамп буде офіційно заарештований і постане перед судом. 

Також ми писали, що більша частина республіканців готова підтримати кандидатуру Дональда Трампа на президентських виборах у США 2024 року, попри намір влади висунути йому кримінальне обвинувачення.

Додамо, велике журі в Нью-Йорку висунуло кримінальні обвинувачення колишньому президенту США Дональду Трампу. Однак це не означає, що його президентська кампанія закінчилася.

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