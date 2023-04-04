Суд над Трампом: чи посадять екс-президента США у вʼязницю

Колишнього президента США Дональда Трампа взяли під варту у суді Нью-Йорка

Кримінальний процес проти 45-го президента США Дональда Трампа продовжуватиметься, справа дійде до суду. Сам процес за 34 звинуваченнями буде дуже складним і довгим, є велика ймовірність того, що Трампа таки посадять.

Про це у коментарі Новини.LIVE сказав американський політолог Джейсон Смарт.

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"Арешт екс-президента Трампа — дуже цікавий момент в історії США, таке трапилося вперше. Але кримінальний процес проти нього триватиме, справа дійде до суду. Хоча сам процес за 34 звинуваченнями буде дуже складним, проте є велика ймовірність того, що Трампа таки посадять. Але це станеться не так скоро, суд триватиме щонайменше кілька місяців" , — уточнив Смарт.



За його словами, Трамп розглядає цей судовий процес як можливість початку та запуску своєї президентської кампанії. Згідно з американським законодавством, поки над громадянином триває судовий процес, йому не заборонено брати участь у виборах.

"Звичайно, Трамп називає цей суд політичним, спрямованим проти нього. Він вважає справу політичними репресіями. Хоча порушив безліч законів і скоро їхню суть пояснять усім. Також через кілька тижнів ми побачимо, як Трамп намагається повернути справу на свою користь", — підсумував політолог.

За що арештували Трампа: історія

Нагадаємо, колишнього президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа взяли під варту у суді Нью-Йорка. Йому висунуто звинувачення за 34 пунктами. Серед них — шахрайство у бізнесі, в рамках розслідування негласних виплат порноакторці Стормі Деніелс.

Згідно з матеріалами справи, перед виборами 2016 року Трамп через адвоката виплатив Деніелс 130 тисяч доларів, щоб вона мовчала про секс із ним.

Сама по собі ця виплата не була не законною, але Трамп та його адвокат оформили її як плату за юридичні послуги. Таке формулювання у штаті Нью-Йорк вважається фальсифікацією звітності та карається у кримінальному порядку.

Адвокат Трампа Майкл Коен у 2018 році отримав за це три роки в'язниці, а ось Трампу, який займав тоді посаду президента, офіційних звинувачень не висували.

Загалом Трамп категорично заперечує, що він мав секс зі Стормі Деніелс. Судовий процес проти себе він називає політичним переслідуванням адміністрації президента Джо Байдена.