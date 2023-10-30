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"Жаль женщин и детей", — Путин шокировал лицемерным заявлением по ситуации в Секторе Газы

30 октября 2023 21:27
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
"Жаль женщин и детей", — Путин шокировал лицемерным заявлением по ситуации в Секторе Газы
Президент России Владимир Путин. Фото: DW
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Диктатор России Владимир Путин высказал собственное мнение по поводу вооруженного противостояния в Секторе Газа. Он считает, что все эти события направлены на раскол российского общества.

С таким заявлением выступил президент государства-агрессора Владимир Путин.

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Что говорит Путин о конфликте в Секторе Газа

"Те, кто стоит за конфликтом на Ближнем Востоке, будут использовать его последствия для того, чтобы столкнуть людей по всему миру. Мы видим, что на Ближнем Востоке вместо наказания террористов стали мстить по принципу коллективной ответственности", — заявил российский диктатор.

Путин также заявил, что сейчас в Секторе Газа стреляют по мирному населению, а не наносят удары по террористам.

"Когда мы смотрим на страдающих женщин и детей, погибающих медиков, кулаки сжимаются и слезы обращаются на глаза. Но мы не имеем права руководствоваться эмоциями. Мы должны понимать, кто реально стоит за конфликтом", — подчеркнул Путин.

Также российский диктатор убежден, что сейчас вовсю идет процесс раскола российского общества.

"Ситуация на Ближнем Востоке используется "геополитическими кукловодами" в корыстных целях", — считает диктатор.

В своей тираде Путин не упустил возможности вспомнить и Украину, войну против которой Россия ведет, потому что ее "спровоцировали" США.

"Правящие элиты США и их сателлиты стоят за конфликтами в Украине, Ближнем Востоке и других регионах мира", — считает Путин.

Вдобавок Путин выразил убеждение, что времена жизни "по-американски" ушли в прошлое и теперь наступают другие времена. Что такое жизнь "по-американски" он не уточнил.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прокомментировал постановления Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации футбола (ФИФА) о запрете для российских спортсменов на участие в международных соревнованиях. Глава Кремля назвал эти решения "этнической дискриминацией".

Напоминаем, что в российской Госдуме "узнали", кто виноват в войне в Украине и Израиле. Там заявили, что это президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден.

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