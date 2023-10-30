"Шкода жінок і дітей", — Путін шокував лицемірною заявою по ситуації в Секторі Гази

Президент Росії Володимир Путін. Фото: DW

Диктатор Росії Володимир Путін висловив власну думку щодо збройного протистояння у Секторі Гази. Він вважає, що всі ці події спрямовані на розкол російського суспільства.

З такою заявою виступив президент держави-агресора Володимир Путін.

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Що говорить Путін про конфлікт у Секторі Гази

"Ті, хто стоять за конфліктом на Близькому Сході, будуть використовувати його наслідки для того, щоб зіткнути людей по всьому світу. Ми бачимо, що на Близькому Сході замість покарання терористів стали мстити за принципом колективної відповідальності", — заявив російський диктатор.

Путін також зявив, що зараз у Секторі Газа стріляють по мирному населенню, а не завдяють ударів по терористах.

"Коли ми дивимося на страждаючих жінок і дітей, медиків, що гинуть, кулаки стискаються і сльози навертаються на очі. Але ми не маємо права керуватись емоціями. Ми маємо розуміти, хто реально стоїть за конфліктом", — підкреслив Путін.

Також російський диктатор переконаний, що зараз на повну іде процес розколу російського суспільства.

"Ситуація на Близькому Сході використовується "геополітичними ляльководами" з корисливою метою", — вважає диктатор.

У своїй тираді Путін не упустив можливості згадати і Україну, війну проти якої Росія веде, бо її "спровокували" США.

"Правлячі еліти США та їхні сателіти стоять за конфліктами в Україні, Близькому Сході та в інших регіонах світу", — вважає Путін.

Надодачу Путін висловив переконання, що часи життя "по-американськи" відійшли у минуле і тепер настають інші часи. Що таке життя "по-американськи" він не уточнив.

Раніше ми повідомляли, що президент Росії Володимир Путін прокоментував постанови Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Міжнародної федерації футболу (ФІФА) про заборону для російських спортсменів на участь у міжнародних змаганнях. Глава Кремля назвав ці рішення "етнічною дискримінацією".

Нагадуємо, що у російській Держдумі "дізналися", хто винен у війні в Україні та Ізраїлі. Там заявили, що це президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден.