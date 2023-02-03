Шольц назвал войну в Украине задуманным планом рф

Канцлер Германии Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал войну в Украине давно задуманным планом по расширению рф. При этом Германия будет прикладывать все усилия, чтобы избежать эскалации, которая приведет к войне между Россией и НАТО.

Об этом пишет DW.

Заявление Шольца

"Война между НАТО и рф была бы ужасным событием. Мы несем ответственность за то, чтобы такой эскалации не произошло", — сказал канцлер Германии.

В то же время он уточнил, что НАТО является оборонительным союзом, а в связи с российским вторжением в Украину "не нужно притворяться, будто бы слова "расширение НАТО на восток" являются каким-то аргументом"

Шольц уточнил, что Германия будет прикладывать все усилия, чтобы избежать эскалации, которая приведет к войне между рф и НАТО.

Опасения эскалации

1 февраля немецкие телеканалы RTL и ntv обнародовали данные опроса, проведенного по их заказу социологическим институтом Forsa. 72% его участников выразили беспокойство, что война в Украине может распространиться за ее территорию.

Многие респонденты опасаются также ухудшения в связи с войной экономических условий в Германии (62%) или финансового положения собственной семьи (40%). 34 процента участников опроса боятся, что Германия также может подвергнуться вторжению со стороны рф.

Напомним, 24 января канцлер Германии Олаф Шольц решил предоставить танки немецкого производства Leopard Украине. Речь идет как минимум об одной роте танков.

27 января стало известно, что Германия передала Украине очередной пакет военной помощи. В него вошли, в частности, ракеты для системы ПВО IRIS-T, грузовики и пикапы.