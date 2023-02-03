Шольц назвав війну в Україні задуманим планом рф

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав війну в Україні давно задуманим планом щодо розширення рф. При цьому Німеччина докладатиме всіх зусиль, щоб уникнути ескалації, яка призведе до війни між рф та НАТО.

Про це пише DW.

Заява Шольца

"Війна між НАТО та рф була б жахливою подією. Ми несемо відповідальність за те, щоб такої ескалації не сталося", — сказав канцлер Німеччини.

Водночас він уточнив, що НАТО є оборонним союзом, а у зв'язку з російським вторгненням в Україну "не треба вдавати, що слова "розширення НАТО на схід" є якимось аргументом".

Шольц уточнив, що Німеччина докладатиме всіх зусиль, щоб уникнути ескалації, яка призведе до війни між рф та НАТО.

Побоювання ескалації

1 лютого німецькі телеканали RTL і ntv оприлюднили дані опитування, проведеного на їхнє замовлення соціологічним інститутом Forsa. 72% його учасників висловили занепокоєння, що війна в Україні може поширитись за її територію.

Багато респондентів побоюються також погіршення у зв'язку з війною економічних умов у Німеччині (62%) або фінансового стану власної сім'ї (40%). 34 відсотки учасників опитування побоюються, що Німеччина також може зазнати вторгнення з боку рф.

Нагадаємо, 24 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц вирішив надати танки німецького виробництва Leopard Україні. Йдеться як мінімум про одну роту танків.

27 січня стало відомо, що Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. До нього увійшли, зокрема, ракети для системи ППО IRIS-T, вантажівки та пікапи.