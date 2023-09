Шестое место за "Военную мощь": стало известно, как привлекательность Украины оценивают за границей

Демонстрация в поддержку Украины. Иллюстративное фото: pexels.com

С начала полномасштабного вторжения восприятие Украины на международной арене кардинально изменилось. Так, по оценкам граждан иностранных государств, Украина заняла шестое место в категории "Военная мощность" среди 87 стран мира.

Об этом свидетельствуют результаты рейтингового опроса US News Best Countries, пишет Укринформ.

Читайте также:

Как Украину оценивают за границей

6 сентября американское издание US News опубликовало список лучших стран мира. Для формирования рейтинга US News Best Countries опросили 17 тысяч человек со всего мира. Их попросили оценить привлекательность 87 стран по 72 критериям. Рейтинг показывает, как разные страны воспринимают за границей во многих областях: от туризма до торговли.

По сравнению с 2022 годом Украина поднялась на шесть позиций в категории "Проворство" (41-е место) и осталась на тех же позициях в категориях "Сила" (14-е место) и "Социальная значимость" (34-е место).

Лучшие оценки Украина получила по критериям "Культурная престижность" (38-е место), "Динамичность" (38-е место) и "Забота о правах животных" (37-е место). В то же время, за рубежом высоко оценили Украину в категориях "Политическая влиятельность" (10-е место) и "Военная мощность" (6-е место).

Однако есть критерии, в которых Украина получила низкие баллы: "Предпринимательство" (51-е место), "Культурное влияние" (63-е место), "Открытость к ведению бизнеса" (82-е место), "Культурное наследие" ( 81-е место), "Потенциальное лидерство" (80-е место), "Приключенческий дух" (85-е место) и "Качество жизни" (87-е место).

Также в результате респонденты из-за рубежа не смогли дать ни одного балла Украине в категориях "Счастье", "Качество жизни", "Безопасность", "Политическая стабильность", "Экономическая стабильность", "Место, где я хотел бы жить".

"Очевидно, что регулярные обстрелы и разрушения инфраструктуры и промышленных предприятий, разворачивающиеся на глазах у всего мира гуманитарный и экономический кризис не могли не привести к падению привлекательности Украины как страны для ведения бизнеса, туризма или жизни", — отметила руководитель аналитического отдела общественной организации Brand Ukraine Тамара Новосельская в комментарии Укринформу.

Напомним, депутат и член комитета ВР по вопросам образования и науки Юлия Гришина в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказала, сколько детей выехали учиться за границу и какая проблема с дипломами в Украине.

Также мы писали, сколько европейцев поддерживают помощь для Украины.