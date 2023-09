Шосте місце за "Військову потужність": стало відомо, як привабливість України оцінюють за кордоном

Демонстрація на підтримку України. Ілюстративне фото: pexels.com

Від початку повномасштабного вторгнення сприйняття України на міжнародній арені кардинально змінилось. Так, за оцінками громадян іноземних держав Україна зайняла шосте місце у категорії "Військова потужність" серед 87 країн світу.

Про це свідчать результати рейтингового опитування U.S. News Best Countries, пише Укрінформ.

Як Україну оцінюють за кордоном

6 вересня американське видання U.S. News опублікувало список найкращих країн світу. Для формування рейтингу U.S. News Best Countries опитали 17 тисяч людей з усього світу. Їх попросили оцінити привабливість 87 країн за 72 критеріями. Рейтинг показує, як різні країни сприймають за кордоном у багатьох сферах: від туризму до торгівлі.

У порівнянні з 2022 роком Україна піднялася на шість позицій у категорії "Спритність" (41-ше місце) та залишилась на тих самих позиціях у категоріях "Сила" (14-те місце) та "Соціальна значущість" (34-те місце).

Кращі оцінки Україна отримала за критеріями "Культурна престижність" (38-ме місце), "Динамічність" (38-ме місце) та "Турбота про права тварин" (37-ме місце). Водночас за кордоном високо оцінили Україну у категоріях "Політична впливовість" (10-те місце) і "Військова потужність" (6-те місце).

Однак є критерії, у яких Україна отримала низькі бали: "Підприємництво" (51-ше місце), "Культурний вплив" (63-тє місце), "Відкритість до ведення бізнесу" (82-ге місце), "Культурна спадщина" (81-ше місце), "Потенційне лідерство" (80-те місце), "Пригодницький дух" (85-те місце) та "Якість життя" (87-ме місце).

Також через війну респонденти з-за кордону не змогли взагалі дати жодного балу Україні у категоріях "Щастя", "Якість життя", "Безпека", "Політична стабільність", "Економічна стабільність", "Місце, де я б хотів жити".

"Очевидно, що регулярні обстріли та руйнування інфраструктури та промислових підприємств, гуманітарна та економічна кризи, що розгортаються на очах у всього світу, не могли не призвести до падіння привабливості України як країни для ведення бізнесу, туризму чи життя", — зазначила керівниця аналітичного відділу громадської організації Brand Ukraine Тамара Новосельська у коментарі Укрінформу.

