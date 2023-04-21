“Шпионы и нацисты”: российский депутат написал донос на общество анонимных алкоголиков
Петербургский депутат Вадим Сафонов обнаружил "нацистский след" в рекламе организации "Анонимные алкоголики". Соответствующие жалобы он подал в прокуратуру, экономическую полицию, Роскомнадзор и даже в администрацию Путина, сообщают российские телеграм-каналы.
Что не устроило депутата
Сафонова возмутила реклама организации, размещенная на муниципальном сайте округа Гражданка по просьбе санкт-петербургских властей. Депутат уверен, что люди, помогающие друг другу бросить пить, работают в интересах "вражеской" Америки.
"Одним из основателей организации был Фрэнк Бухман — гражданин США. Этот человек одно время был активистом YMCA (американская волонтерская организация "Ассоциация молодых христиан", — ред.), а в 30-е годы неоднократно встречался лично с руководителями Третьего рейха", — утверждает Сафонов.
Не повезло
Тему зловредного влияния "Анонимных алкоголиков" на российскую духовность Сафонов поднял и на заседании муниципального совета. Правда, для этого депутат выбрал неудачный момент: как раз в этот день перед его коллегами выступал полицейский, который рассказал, что каждое второе преступление в округе совершается в состоянии алкогольного опьянения.
Также на заседании выступил другой депутат — врач местного стационара. Он рассказал, что принимает в день по 50 человек, 45 из которых получили травмы после алкогольных возлияний.
Однако Сафонов по-прежнему уверен в том, что "Анонимные алкоголики" угрожают России. Он заявил главе округа Елене Беляевой, что после такой рекламы на муниципальном сайте она не имеет права даже близко подходить к ветеранам и Пискаревскому кладбищу, где захоронены жертвы блокады Ленинграда.
Кто такие "Анонимные алкоголики"
Организация "Анонимные алкоголики" была создана в США в 1935 году биржевым маклером Биллом Уилсоном и доктором Бобом Смитом. Оба основателя сами страдали от алкогольной зависимости и на собственном опыте пришли у выводу, что воздерживаться от пьянства легче, когда у человека есть поддержка.
Для излечения от алкоголизма "Анонимные алкоголики" используют программу "12 шагов", которая помогает психологически переориентироваться на трезвый образ жизни. На сегодняшний день в мире существуют сотни тысяч групп взаимопомощи, которые регулярно собираются, чтобы поделиться друг с другом опытом преодоления алкогольной зависимости.
Напомним, на прошлой неделе жительница РФ призналась, что написала почти тысячу доносов на россиян, которые, по ее мнению, критически отзывались о войне в Украине.
Также под следствием российской прокуратуры оказался известный актер Данила Козловский. Донос на него написал чиновник Виталий Бородин.