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“Шпионы и нацисты”: российский депутат написал донос на общество анонимных алкоголиков

21 апреля 2023 18:13
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
“Шпионы и нацисты”: российский депутат написал донос на общество анонимных алкоголиков
Депутат муниципального округа Гражданка в Санкт-Петербурге Вадим Сафонов. Фото: zaks.ru/
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Петербургский депутат Вадим Сафонов обнаружил "нацистский след" в рекламе организации "Анонимные алкоголики". Соответствующие жалобы он подал в прокуратуру, экономическую полицию, Роскомнадзор и даже в администрацию Путина, сообщают российские телеграм-каналы.

Что не устроило депутата

Сафонова возмутила реклама организации, размещенная на муниципальном сайте округа Гражданка по просьбе санкт-петербургских властей. Депутат уверен, что люди, помогающие друг другу бросить пить, работают в интересах "вражеской" Америки.

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"Одним из основателей организации был Фрэнк Бухман — гражданин США. Этот человек одно время был активистом YMCA (американская волонтерская организация "Ассоциация молодых христиан", — ред.), а в 30-е годы неоднократно встречался лично с руководителями Третьего рейха", — утверждает Сафонов.

Не повезло

Тему зловредного влияния "Анонимных алкоголиков" на российскую духовность Сафонов поднял и на заседании муниципального совета. Правда, для этого депутат выбрал неудачный момент: как раз в этот день перед его коллегами выступал полицейский, который рассказал, что каждое второе преступление в округе совершается в состоянии алкогольного опьянения.

Также на заседании выступил другой депутат — врач местного стационара. Он рассказал, что принимает в день по 50 человек, 45 из которых получили травмы после алкогольных возлияний.

Однако Сафонов по-прежнему уверен в том, что "Анонимные алкоголики" угрожают России. Он заявил главе округа Елене Беляевой, что после такой рекламы на муниципальном сайте она не имеет права даже близко подходить к ветеранам и Пискаревскому кладбищу, где захоронены жертвы блокады Ленинграда.

Кто такие "Анонимные алкоголики"

Организация "Анонимные алкоголики" была создана в США в 1935 году биржевым маклером Биллом Уилсоном и доктором Бобом Смитом. Оба основателя сами страдали от алкогольной зависимости и на собственном опыте пришли у выводу, что воздерживаться от пьянства легче, когда у человека есть поддержка.

Для излечения от алкоголизма "Анонимные алкоголики" используют программу "12 шагов", которая помогает психологически переориентироваться на трезвый образ жизни. На сегодняшний день в мире существуют сотни тысяч групп взаимопомощи, которые регулярно собираются, чтобы поделиться друг с другом опытом преодоления алкогольной зависимости.

Напомним, на прошлой неделе жительница РФ призналась, что написала почти тысячу доносов на россиян, которые, по ее мнению, критически отзывались о войне в Украине.

Также под следствием российской прокуратуры оказался известный актер Данила Козловский. Донос на него написал чиновник Виталий Бородин.

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