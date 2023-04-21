"Шпигуни та нацисти": російський депутат написав донос на товариство анонімних алкоголіків

Депутат муніципального округу Гражданка у Санкт-Петербурзі Вадим Сафонов. Фото: zaks.ru/

Петербурзький депутат Вадим Сафонов виявив "нацистський слід" у рекламі організації "Анонімні алкоголіки". Відповідні скарги він подав до прокуратури, економічної поліції, Роскомнагляду і навіть до адміністрації Путіна, повідомляють російські телеграм-канали.

Що не влаштувало депутата

Сафонова обурила реклама організації, розміщена на муніципальному сайті округу Гражданка на прохання санкт-петербурзької влади. Депутат упевнений, що люди, які допомагають один одному кинути пити, працюють на користь "ворожої" Америки.

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"Одним із засновників організації був Френк Бухман — громадянин США. Ця людина свого часу була активістом YMCA (американська волонтерська організація "Асоціація молодих християн", — ред.), а в 30-ті роки неодноразово зустрічалася особисто з керівниками Третього рейху", — стверджує Сафонов.

Не поталанило

Тему шкідливого впливу "Анонімних алкоголіків" на російську духовність Сафонов порушив і на засіданні муніципальної ради. Щоправда, для цього депутат вибрав невдалий момент: саме цього дня перед його колегами виступав поліцейський, який розповів, що кожен другий злочин в окрузі скоюється у стані алкогольного сп'яніння.

Також на засіданні виступив інший депутат — лікар місцевого стаціонару. Він розповів, що приймає на день по 50 осіб, 45 з яких зазнали травм після випивки.

Однак Сафонов, як і раніше, упевнений у тому, що "Анонімні алкоголіки" загрожують Росії. Він заявив голові округу Олені Бєляєвій, що після такої реклами на муніципальному сайті вона не має права навіть близько підходити до ветеранів та Пискаревського цвинтаря, де поховані жертви блокади Ленінграда.

Хто такі "Анонімні алкоголіки"

Організація "Анонімні алкоголіки" була створена в США в 1935 біржовим маклером Біллом Вілсоном та доктором Бобом Смітом. Обидва засновники самі страждали від алкогольної залежності і на власному досвіді дійшли висновку, що утримуватися від пияцтва легше, коли людина має підтримку.

Для лікування алкоголізму "Анонімні алкоголіки" використовують програму "12 кроків", яка допомагає психологічно переорієнтуватися на тверезий спосіб життя. На сьогоднішній день у світі існують сотні тисяч груп взаємодопомоги, які регулярно збираються, щоб поділитися один з одним досвідом подолання алкогольної залежності.

Нагадаємо, минулого тижня мешканка РФ зізналася, що написала майже тисячу доносів на росіян, які, на її думку, критично відгукувалися про війну в Україні.

Також під слідством російської прокуратури опинився відомий актор Данило Козловський. Донос на нього написав чиновник Віталій Бородін.