Шпионский скандал в Кишиневе: Молдова высылает десятки российских дипломатов
После скандала со шпионским оборудованием на крыше российского посольства в Кишиневе правительство Молдовы объявило о сокращении количества аккредитованных российских дипломатов. 45 дипломатов и сотрудников российского посольства будут высланы из страны.
Об этом сообщил советник министра иностранных дел Молдавии по коммуникациям Игорь Захаров.
Сколько россиян высылают из Молдовы
Захаров уточнил, что власти Молдовы приняли решение выслать 18 дипломатов и 27 представителей технического персонала посольства России,
В итоге Молдову должны покинуть 45 сотрудников посольства РФ.
Представитель премьер-министра Молдовы Даниэль Воде заявил, что количество дипломатических должностей сокращено до 10, а количество технических сотрудников — до 15.
"Это было принципиальное решение, о котором кишиневские власти сообщили представителю Российской Федерации сегодня утром в Министерстве иностранных дел", — сказал Воде.
Шпионский скандал в Кишиневе
Этот шаг власти Молдовы стал ответом на расследование Jurnal TV и The Insider, в котором говорилось, что на крыше российского посольства в Молдове установлены десятки антенн и спутниковых тарелок, которые спецслужбы РФ используют для слежки.
После этого МИД Молдовы вызвал российского посла Олега Васнецова, чтобы получить разъяснение действий российских спецслужб в Кишиневе.
Напомним, ранее ЕС ввел санкции против пяти граждан Молдовы в связи с их действиями, которые привели к дестабилизации общественного порядка и попытке свержения власти.