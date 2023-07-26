Шпионский скандал в Кишиневе: Молдова высылает десятки российских дипломатов

Посольство России в Кишиневе. Фото: росСМИ

После скандала со шпионским оборудованием на крыше российского посольства в Кишиневе правительство Молдовы объявило о сокращении количества аккредитованных российских дипломатов. 45 дипломатов и сотрудников российского посольства будут высланы из страны.

Об этом сообщил советник министра иностранных дел Молдавии по коммуникациям Игорь Захаров.

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Захаров уточнил, что власти Молдовы приняли решение выслать 18 дипломатов и 27 представителей технического персонала посольства России,

В итоге Молдову должны покинуть 45 сотрудников посольства РФ.

Представитель премьер-министра Молдовы Даниэль Воде заявил, что количество дипломатических должностей сокращено до 10, а количество технических сотрудников — до 15.

"Это было принципиальное решение, о котором кишиневские власти сообщили представителю Российской Федерации сегодня утром в Министерстве иностранных дел", — сказал Воде.

Шпионский скандал в Кишиневе

Этот шаг власти Молдовы стал ответом на расследование Jurnal TV и The Insider, в котором говорилось, что на крыше российского посольства в Молдове установлены десятки антенн и спутниковых тарелок, которые спецслужбы РФ используют для слежки.

Антенны на крыше посольства РФ в Кишиневе. Фото: theins.ru

После этого МИД Молдовы вызвал российского посла Олега Васнецова, чтобы получить разъяснение действий российских спецслужб в Кишиневе.

Напомним, ранее ЕС ввел санкции против пяти граждан Молдовы в связи с их действиями, которые привели к дестабилизации общественного порядка и попытке свержения власти.