Шпигунський скандал у Кишиневі: Молдова висилає десятки російських дипломатів

Посольство Росії у Кишиневі. Фото: росЗМІ

Після скандалу зі шпигунським обладнанням на даху російського посольства у Кишиневі уряд Молдови оголосив про скорочення кількості акредитованих російських дипломатів. 45 дипломатів та співробітників російського посольства будуть вислані з країни.

Про це повідомив радник міністра закордонних справ Молдови з комунікацій Ігор Захаров.

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Захаров уточнив, що влада Молдови ухвалила рішення вислати 18 дипломатів і 27 представників технічного персоналу посольства Росії,

У підсумку Молдову повинні покинути 45 співробітників посольства РФ.

Речник прем'єр-міністра Молдови Даніель Воде заявив, що кількість дипломатичних посад скорочено до 10, а кількість технічних співробітників — до 15.

"Це було принципове рішення, про яке кишинівська влада повідомила представника Російської Федерації сьогодні вранці в Міністерстві закордонних справ", — сказав Воде.

Шпигунський скандал у Кишиневі

Цей крок влади Молдови став відповіддю на розслідування Jurnal TV і The Insider, в якому йшлося, що на даху російського посольства в Молдові встановлено десятки антен і супутникових тарілок, які спецслужби РФ використовують для стеження.

Антени на даху посольства РФ у Кишиневі. Фото: theins.ru

Після цього МЗС Молдови викликало російського посла Олега Васнецова, щоб отримати пояснення дій російських спецслужб у Кишиневі.

Нагадаємо, раніше ЄС ввів санкції проти п'яти громадян Молдови у зв'язку з їхніми діями, які призвели до дестабілізації громадського порядку та спроби повалення влади.