Шпигунський скандал у Кишиневі: Молдова висилає десятки російських дипломатів
Після скандалу зі шпигунським обладнанням на даху російського посольства у Кишиневі уряд Молдови оголосив про скорочення кількості акредитованих російських дипломатів. 45 дипломатів та співробітників російського посольства будуть вислані з країни.
Про це повідомив радник міністра закордонних справ Молдови з комунікацій Ігор Захаров.
Скільки росіян висилають із Молдови
Захаров уточнив, що влада Молдови ухвалила рішення вислати 18 дипломатів і 27 представників технічного персоналу посольства Росії,
У підсумку Молдову повинні покинути 45 співробітників посольства РФ.
Речник прем'єр-міністра Молдови Даніель Воде заявив, що кількість дипломатичних посад скорочено до 10, а кількість технічних співробітників — до 15.
"Це було принципове рішення, про яке кишинівська влада повідомила представника Російської Федерації сьогодні вранці в Міністерстві закордонних справ", — сказав Воде.
Шпигунський скандал у Кишиневі
Цей крок влади Молдови став відповіддю на розслідування Jurnal TV і The Insider, в якому йшлося, що на даху російського посольства в Молдові встановлено десятки антен і супутникових тарілок, які спецслужби РФ використовують для стеження.
Після цього МЗС Молдови викликало російського посла Олега Васнецова, щоб отримати пояснення дій російських спецслужб у Кишиневі.
Нагадаємо, раніше ЄС ввів санкції проти п'яти громадян Молдови у зв'язку з їхніми діями, які призвели до дестабілізації громадського порядку та спроби повалення влади.