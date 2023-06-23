Російський дипломат самовільно захопив ділянку землі в Австралії і бомжує там у побутівці

Співробітник посольства РФ намагається захопити ділянку в австралійській столиці. Фото: скріншот Sky News Australis

Російський дипломат самовільно оселився на земельній ділянці у столиці Австралії, де раніше планувалося збудувати будівлю посольства РФ.

Про це повідомляє The Australian.

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Подробиці

Як пишуть австралійські ЗМІ, чоловік поставив на захопленій ділянці тимчасовий будиночок і мешкає там уже кілька днів. При цьому ім'я дипломата-сквоттера не називається.

Виселити загарбника австралійська влада не може, оскільки він має дипломатичний імунітет. Однак прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе обіцяє, що проблему в той чи інший спосіб буде вирішено.

Одним із способів вигнати російського дипломата з ділянки може стати оголошення його персоною нон грата, після чого Росія буде змушена його відкликати. Якщо російська сторона цього не зробить, Австралія може перестати вважати його дипломатом, тим самим анулювавши його дипломатичний імунітет, пише видання.

Прем'єр-міністр Альбанезе не озвучував подібних варіантів рішення, проте заявив, що уряд Австралії очікував, що Росія "незадоволена" відмовою надати їй місце для нового посольства в Канберрі.

Передісторія

Ділянка, на якій російська сторона раніше планувала збудувати нову будівлю посольства РФ, розташована менш ніж за кілометр від будівлі австралійського парламенту. У середині червня 2023 року парламент ухвалив законопроект, який блокує доступ росіянам до цієї ділянки: австралійська влада пояснила це рішення міркуваннями національної безпеки.

Посольство РФ звернулося до суду, проте, як заявив прем'єр-міністр Австралії, "у Росії останнім часом справи із законом стоять погано".

"Їх незаконне та аморальне вторгнення в Україну свідчить про зневагу до верховенства закону, національного суверенітету і до того, як вона веде свої справи. Австралія відстоюватиме свої цінності, ми відстоюватимемо нашу національну безпеку", — сказав Альбанезе.

Нагадаємо, у квітні цього року Німеччина ухвалила рішення про масове висилання російських дипломатів. Одночасно аналогічні заходи здійснила Швеція: вона оголосила персонами нон грата і вислала з країни п'ятьох співробітників посольства РФ, заявивши, що "їхня діяльність несумісна з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини".