Российский дипломат самовольно захватил участок земли в Австралии и бомжует там в бытовке

Сотрудник посольства РФ пытается захватить участок в австралийской столице. Фото: скриншот Sky News Australis

Российский дипломат самовольно поселился на участке земли в столице Австралии, где ранее планировалось простроить здание посольства РФ.

Об этом сообщает The Australian.

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Как пишут австралийские СМИ, мужчина поставил на захваченном участке временный домик и живет там уже несколько дней. При этом имя дипломата-сквоттера не называется.

Выселить захватчика австралийские власти не могут, поскольку он обладает дипломатическим иммунитетом. Однако премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе обещает, что проблема тем или иным образом будет решена.

Одним из способов убрать российского дипломата с участка может стать объявление его персоной нон грата, после чего Россия будет вынуждена его отозвать. Если же российская сторона этого не сделает, Австралия может перестать считать его дипломатом, тем самым аннулировав его дипломатический иммунитет, пишет издание.

Премьер-министр Альбанезе не озвучивал подобных вариантов решения, однако заявил, что правительство Австралии ожидало, что Россия "будет недовольна" отказом предоставить ей место для нового посольства в Канберре.

Предыстория

Участок, на котором российская сторона ранее планировала построить новое здание посольства РФ, расположен менее чем в километре от здания австралийского парламента. В середине июня 2023 года парламент принял законопроект, блокирующий доступ россиянам к этому участку: австралийские власти объяснили это решение соображениями национальной безопасности.

Посольство РФ обратилось в суд, однако, как заявил премьер-министр Австралии, "у России в последнее время дела с законом обстоят плохо".

"Их незаконное и аморальное вторжение в Украину свидетельствует о пренебрежении к верховенству закона, к национальному суверенитету и к тому, как она ведет свои дела. Австралия будет отстаивать свои ценности, мы будем отстаивать нашу национальную безопасность", — сказал Альбанезе.

Напомним, в апреле этого года Германия приняла решение о массовой высылке российских дипломатов. Одновременно аналогичные меры осуществила Швеция: она объявила персонами нон грата и выслала из страны пятерых сотрудников посольства РФ, заявив, что "их деятельность несовместима с Венской конвенцией о дипломатических отношениях".