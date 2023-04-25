Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Швеція висилає п'ятьох дипломатів РФ, — МЗС arrow

Швеція висилає п'ятьох дипломатів РФ, — МЗС

25 квітня 2023 16:15
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Швеція висилає п'ятьох дипломатів РФ, — МЗС
Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У вівторок, 25 квітня, міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем оголосив про те, що 5 російських дипломатів було оголошено персонами нон грата. Він заявив, що їхня діяльність на території Швеції була несумісна з їхнім дипломатичним статусом.

Про це йдеться у заяві Тобіаса Більстрема.

Читайте також:

МЗС Швеції надсилає російських дипломатів

Заява прозвучала наступного дня після публікації чергового епізоду розслідування "Війна тіней", у якому було згадано про російських розвідників у Швеції.

У зв'язку з цим рішенням посол Росії у Швеції Віктор Татаринцев був викликаний до Міністерства закордонних справ, де йому було повідомлено про висилку дипломатів. Міністр Більстрем зазначив, що це рішення було ухвалено на основі Віденської конвенції про дипломатичні відносини.

"Швеція сьогодні викликала посла Росії Віктора Татаринцева і повідомила йому, що п'ятьом співробітникам посольства було запропоновано залишити країну, оскільки їхня діяльність несумісна з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини", додав Більстрем.

Нагадаємо, що Німеччина ухвалила рішення про масове видворення російських дипломатів із країни. Російське Міністерство закордонних справ висловило рішуче засудження цієї дії та назвало його демонстративною руйнацією російсько-німецьких відносин.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

Вадим Столар: ЗСУ з перших днів масштабного вторгнення отримують допомогу від нашого Фонду

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB