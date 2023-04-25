Швеція висилає п'ятьох дипломатів РФ, — МЗС

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем. Фото: Reuters

У вівторок, 25 квітня, міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем оголосив про те, що 5 російських дипломатів було оголошено персонами нон грата. Він заявив, що їхня діяльність на території Швеції була несумісна з їхнім дипломатичним статусом.

Про це йдеться у заяві Тобіаса Більстрема.

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Заява прозвучала наступного дня після публікації чергового епізоду розслідування "Війна тіней", у якому було згадано про російських розвідників у Швеції.

У зв'язку з цим рішенням посол Росії у Швеції Віктор Татаринцев був викликаний до Міністерства закордонних справ, де йому було повідомлено про висилку дипломатів. Міністр Більстрем зазначив, що це рішення було ухвалено на основі Віденської конвенції про дипломатичні відносини.

"Швеція сьогодні викликала посла Росії Віктора Татаринцева і повідомила йому, що п'ятьом співробітникам посольства було запропоновано залишити країну, оскільки їхня діяльність несумісна з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини", — додав Більстрем.

Нагадаємо, що Німеччина ухвалила рішення про масове видворення російських дипломатів із країни. Російське Міністерство закордонних справ висловило рішуче засудження цієї дії та назвало його демонстративною руйнацією російсько-німецьких відносин.