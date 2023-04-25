Швеция высылает пятерых дипломатов РФ, — МИД

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем. Фото: Reuters

Во вторник, 25 апреля, министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем объявил о том, что 5 российских дипломатов были объявлены персонами нон грата. Он заявил, что их деятельность на территории Швеции была несовместима с их дипломатическим статусом.

Об этом говорится в заявлении Тобиаса Бильстрема.

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Заявление прозвучало на следующий день после публикации очередного эпизода расследования "Война теней", в котором было упомянуто о российских разведчиках в Швеции.

В связи с этим решением, посол России в Швеции, Виктор Татаринцев, был вызван в Министерство иностранных дел, где ему было сообщено о высылке дипломатов. Министр Бильстрем отметил, что данное решение было принято на основе Венской конвенции о дипломатических отношениях.

"Швеция сегодня вызвала посла России Виктора Татаринцева и сообщила ему, что пяти сотрудникам посольства было предложено покинуть страну, поскольку их деятельность несовместима с Венской конвенцией о дипломатических отношениях", — добавил Бильстрем.

Напомним, что Германия приняла решение о массовом выдворении российских дипломатов из страны. Российское Министерство иностранных дел выразило решительное осуждение этого действия и назвало его демонстративным разрушением российско-германских отношений.