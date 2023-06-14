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Штрафы в Польше: за что могут наказать водителя

14 июня 2023 01:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Штрафы в Польше: за что могут наказать водителя
Водительское удостоверение. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

С началом полномасштабной войны в Украине многие наши граждане начали искать убежище за рубежом. В частности, и в Польше. Многие украинцы выехали в эту страну на собственных автомобилях или приобрели их уже там.

Адвокат АО Legal Strategy Виталий Сокуренко рассказал изданию РБК Украина, какие штрафы предусмотрены в Польше для водителей-нарушителей.

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Следует отметить, что размер штрафов в Польше намного выше, чем в Украине.

Наиболее распространены нарушения правил дорожного движения:

  • Непристегнутый пояс безопасности (100 злотых);
  • превышение скорости (от 50 до 5000 злотых);
  • перевоз ребенка без детского автокресла (300 злотых);
  • использование мобильного телефона во время вождения (500 злотых);
  • неправильная парковка (от 100 до 800 злотых);
  • проезд на красный сигнал светофора (500 злотых).

Подвыпивший водитель

Здесь водители делятся на три категории по уровню алкоголя в крови:

0 — 0,19 промилле:

Предусмотрено наказание:

  • штраф от 50 до 5000 злотых или арест до 30 дней до 30 дней;
  • запрет на управление ТС сроком от 6 месяцев до 3 лет;
  • списание 10 штрафных баллов.


0,2 — 0,5 промилле:

Предусмотрено наказание:

  • штраф от 50 до 5000 злотых или арест до 30 дней;
  • запрет на управление ТС сроком от 6 месяцев до 3 лет;
  • списание 10 штрафных баллов.

Более 0,5 промилле:

Предусмотрено наказание:

  • штраф от 5 тыс. до 60 тыс.;
  • лишение свободы до 2-х лет;
  • запрет вождения (любой одной или всех категорий) на срок от 3 до 15 лет.

Напомним, поляки стали меньше поддерживать украинцев. Все больше граждан этой страны отмечают, что их отношение изменилось из-за "требовательной позиции", которую заняли переселенцы.

Об этом стало известно из последнего исследования общественного восприятия украинских беженцев и мигрантов, проведенного в конце мая — начале июня Исследовательской лабораторией Варшавского университета и Экономически гуманитарной академией в Варшаве.

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