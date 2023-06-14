Штрафы в Польше: за что могут наказать водителя
С началом полномасштабной войны в Украине многие наши граждане начали искать убежище за рубежом. В частности, и в Польше. Многие украинцы выехали в эту страну на собственных автомобилях или приобрели их уже там.
Адвокат АО Legal Strategy Виталий Сокуренко рассказал изданию РБК Украина, какие штрафы предусмотрены в Польше для водителей-нарушителей.
Штрафы для водителей-нарушителей
Следует отметить, что размер штрафов в Польше намного выше, чем в Украине.
Наиболее распространены нарушения правил дорожного движения:
- Непристегнутый пояс безопасности (100 злотых);
- превышение скорости (от 50 до 5000 злотых);
- перевоз ребенка без детского автокресла (300 злотых);
- использование мобильного телефона во время вождения (500 злотых);
- неправильная парковка (от 100 до 800 злотых);
- проезд на красный сигнал светофора (500 злотых).
Подвыпивший водитель
Здесь водители делятся на три категории по уровню алкоголя в крови:
0 — 0,19 промилле:
Предусмотрено наказание:
- штраф от 50 до 5000 злотых или арест до 30 дней до 30 дней;
- запрет на управление ТС сроком от 6 месяцев до 3 лет;
- списание 10 штрафных баллов.
0,2 — 0,5 промилле:
Предусмотрено наказание:
- штраф от 50 до 5000 злотых или арест до 30 дней;
- запрет на управление ТС сроком от 6 месяцев до 3 лет;
- списание 10 штрафных баллов.
Более 0,5 промилле:
Предусмотрено наказание:
- штраф от 5 тыс. до 60 тыс.;
- лишение свободы до 2-х лет;
- запрет вождения (любой одной или всех категорий) на срок от 3 до 15 лет.
Напомним, поляки стали меньше поддерживать украинцев. Все больше граждан этой страны отмечают, что их отношение изменилось из-за "требовательной позиции", которую заняли переселенцы.
Об этом стало известно из последнего исследования общественного восприятия украинских беженцев и мигрантов, проведенного в конце мая — начале июня Исследовательской лабораторией Варшавского университета и Экономически гуманитарной академией в Варшаве.