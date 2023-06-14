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Штрафи у Польщі: за що можуть покарати водія

14 червня 2023 01:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Штрафи у Польщі: за що можуть покарати водія
Посвідчення водія. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

З початком повномаштабної війни в Україні чимало наших громадян почали шукати прихисток за кордоном. Зокрема, і до Польщі. Чимало українців виїхали до цієї країхни на власних автівках або придбали їх вже там.

Адвокат АО "Legal Strategy" Віталій Сокуренко розповів виданню РБК Україна, які штрафи передбачені у Польщі для водіїв-порушників. 

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Штрафи для водіїв-порушників

Варто зауважити, що розмір штрафів у Польщі набагато вищий, ніж в Україні. 

Найбільш розповсюджені порушення правил дорожнього руху:

  • Непристебнутий пасок безпеки (100 злотих);
  • перевищення швидкості (від 50 до 5000 злотих);
  • перевіз дитини без дитячого автокрісла (300 злотих);
  • використання мобільного телефону під час кермування (500 злотих);
  • неправильне паркування (від 100 до 800 злотих);
  • проїзд на червоний сигнал світлофора (500 злотих).

Кермування напідпитку

Тут водії діляться на три категорії за рівнем алкоголю у крові:

0 — 0,19 проміле:

Передбачено покарання: 

  • штраф від 50 до 5000 злотих або арешт до 30 днів до 30 днів;
  • заборона на кермування ТЗ терміном від 6 місяців до 3 років;
  • списання 10 штрафних балів.


0,2 — 0,5 проміле:

Передбачено покарання: 

  • штраф від 50 до 5000 злотих або арешт до 30 днів;
  • заборона на кермування ТЗ терміном від 6 місяців до 3 років;
  • списання 10 штрафних балів.

Понад 0,5 проміле:

Передбачено покарання: 

  • штраф від 5 тис. до 60 тис;
  • позбавлення волі до 2-х років;
  • заборона водіння (будь-якої однієї чи всіх категорій) терміном від 3 до 15 років.

Нагадаємо, поляки стали менше підтримувати українців. Все більше громадян цієї країни зазначають, що їхнє ставлення змінилося через "вимогливу позицію", яку мають переселенці. 

Про це стало відомо з останнього дослідження громадського сприйняття українських біженців та мігрантів, проведеного наприкінці травня — на початку червня Дослідницькою лабораторією Варшавського університету та Економічно-гуманітарною академією у Варшаві.

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