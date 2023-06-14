Штрафи у Польщі: за що можуть покарати водія

Посвідчення водія. Фото: Google

З початком повномаштабної війни в Україні чимало наших громадян почали шукати прихисток за кордоном. Зокрема, і до Польщі. Чимало українців виїхали до цієї країхни на власних автівках або придбали їх вже там.

Адвокат АО "Legal Strategy" Віталій Сокуренко розповів виданню РБК Україна, які штрафи передбачені у Польщі для водіїв-порушників.

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Штрафи для водіїв-порушників

Варто зауважити, що розмір штрафів у Польщі набагато вищий, ніж в Україні.

Найбільш розповсюджені порушення правил дорожнього руху:

Непристебнутий пасок безпеки (100 злотих);

перевищення швидкості (від 50 до 5000 злотих);

перевіз дитини без дитячого автокрісла (300 злотих);

використання мобільного телефону під час кермування (500 злотих);

неправильне паркування (від 100 до 800 злотих);

проїзд на червоний сигнал світлофора (500 злотих).

Кермування напідпитку

Тут водії діляться на три категорії за рівнем алкоголю у крові:

0 — 0,19 проміле:

Передбачено покарання:

штраф від 50 до 5000 злотих або арешт до 30 днів до 30 днів;

заборона на кермування ТЗ терміном від 6 місяців до 3 років;

списання 10 штрафних балів.



0,2 — 0,5 проміле:

Передбачено покарання:

штраф від 50 до 5000 злотих або арешт до 30 днів;

заборона на кермування ТЗ терміном від 6 місяців до 3 років;

списання 10 штрафних балів.

Понад 0,5 проміле:

Передбачено покарання:

штраф від 5 тис. до 60 тис;

позбавлення волі до 2-х років;

заборона водіння (будь-якої однієї чи всіх категорій) терміном від 3 до 15 років.

Нагадаємо, поляки стали менше підтримувати українців. Все більше громадян цієї країни зазначають, що їхнє ставлення змінилося через "вимогливу позицію", яку мають переселенці.

Про це стало відомо з останнього дослідження громадського сприйняття українських біженців та мігрантів, проведеного наприкінці травня — на початку червня Дослідницькою лабораторією Варшавського університету та Економічно-гуманітарною академією у Варшаві.