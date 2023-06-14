Штрафи у Польщі: за що можуть покарати водія
З початком повномаштабної війни в Україні чимало наших громадян почали шукати прихисток за кордоном. Зокрема, і до Польщі. Чимало українців виїхали до цієї країхни на власних автівках або придбали їх вже там.
Адвокат АО "Legal Strategy" Віталій Сокуренко розповів виданню РБК Україна, які штрафи передбачені у Польщі для водіїв-порушників.
Штрафи для водіїв-порушників
Варто зауважити, що розмір штрафів у Польщі набагато вищий, ніж в Україні.
Найбільш розповсюджені порушення правил дорожнього руху:
- Непристебнутий пасок безпеки (100 злотих);
- перевищення швидкості (від 50 до 5000 злотих);
- перевіз дитини без дитячого автокрісла (300 злотих);
- використання мобільного телефону під час кермування (500 злотих);
- неправильне паркування (від 100 до 800 злотих);
- проїзд на червоний сигнал світлофора (500 злотих).
Кермування напідпитку
Тут водії діляться на три категорії за рівнем алкоголю у крові:
0 — 0,19 проміле:
Передбачено покарання:
- штраф від 50 до 5000 злотих або арешт до 30 днів до 30 днів;
- заборона на кермування ТЗ терміном від 6 місяців до 3 років;
- списання 10 штрафних балів.
0,2 — 0,5 проміле:
Передбачено покарання:
- штраф від 50 до 5000 злотих або арешт до 30 днів;
- заборона на кермування ТЗ терміном від 6 місяців до 3 років;
- списання 10 штрафних балів.
Понад 0,5 проміле:
Передбачено покарання:
- штраф від 5 тис. до 60 тис;
- позбавлення волі до 2-х років;
- заборона водіння (будь-якої однієї чи всіх категорій) терміном від 3 до 15 років.
Нагадаємо, поляки стали менше підтримувати українців. Все більше громадян цієї країни зазначають, що їхнє ставлення змінилося через "вимогливу позицію", яку мають переселенці.
Про це стало відомо з останнього дослідження громадського сприйняття українських біженців та мігрантів, проведеного наприкінці травня — на початку червня Дослідницькою лабораторією Варшавського університету та Економічно-гуманітарною академією у Варшаві.