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Штурм Капитолия: еще двум членам ультраправой группы вынесли приговор

27 мая 2023 18:57
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Штурм Капитолия: еще двум членам ультраправой группы вынесли приговор
Штурм Капитолия. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В США суд вынес приговор двум активистам радикальной группировки "Oath Keepers" за их участие в нападении на Капитолий 6 января 2021 года. Судья Амит Мехта признал Джессику Уоткинс и Кеннета Харрельсона виновными в саботаже официального признания Конгрессом победы Джо Байдена на президентских выборах. 

Об этом сообщает AP.

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Уоткинс получила 8,5 года тюремного заключения. Она извинилась, глубоко сожалея о своих поступках, осудила насилие против полиции и признала, что ее присутствие в Капитолии могло повлиять на поведение других участников беспорядков. Харрельсон, осужденный на четыре года, отметил, что его безрассудные действия причинили боль его семье.

Ранее основатель и лидер "Oath Keepers" Стюарт Родс был приговорен к 18 годам тюрьмы, что стало самым жестким приговором в рамках расследования штурма Капитолия. Также Ричард Барнетт, известный фотографией, где он с ногами на столе в кабинете спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, получил срок в 4,5 года.

Напомним, что 6 января 2021 года, тысячи сторонников Трампа ворвались в здание Капитолия, в результате чего пятеро людей погибли, включая полицейского, и сотни стали участниками уголовных дел. За участие в нападении на Капитолий были предъявлены обвинения более чем тысяче людей, и к настоящему времени суды уже вынесли свыше 500 приговоров.

Напомним, что в старейшей синагоге на территории Африки произошла стрельба. Охранник убил троих человек и погиб сам. Инциденты с жертвами на этой территории происходят не впервые. Так, в 2002 году взрыв в Грибе убил более 20 человек. За тот взрыв ответственность взяли на себя боевики "Аль-Каиды".

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