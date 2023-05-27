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Штурм Капітолія: ще двом членам ультраправої групи ухвалили вирок

27 травня 2023 18:57
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Штурм Капітолія: ще двом членам ультраправої групи ухвалили вирок
Штурм Капітолія. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У США суд виніс вирок двом активістам радикального угрупування "Oath Keepers" за їхню участь у нападі на Капітолій 6 січня 2021 року. Суддя Аміт Мехта визнав Джесіку Уоткінс та Кеннета Харрельсона винними у саботажі офіційного затвердження Конгресом перемоги Джо Байдена на президентських виборах.

Про це повідомляє AP .

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Уоткінс отримала 8,5 років ув'язнення. Вона вибачилася, глибоко шкодуючи про свої вчинки, засудила насильство проти поліції та визнала, що її присутність у Капітолію могла вплинути на поведінку інших учасників заворушень. Харрельсон, засуджений на чотири роки, зазначив, що його безрозсудні дії завдали біль у його сім'ї.

Раніше засновника і лідера "Oath Keepers" Стюарта Родса засудили до 18 років в'язниці, що стало найжорсткішим вироком у рамках розслідування штурму Капітолія. Також Річард Барнетт, відомий фотографією, де він з ногами на столі в кабінеті спікера Палати представників Ненсі Пелосі, отримав термін у 4,5 роки.

Нагадаємо, що 6 січня 2021 року тисячі прихильників Трампа увірвалися до будівлі Капітолія, внаслідок чого п'ятеро людей загинули, включаючи поліцейського, і сотні стали учасниками кримінальних справ. За участь у нападі на Капітолій було пред'явлено звинувачення більш ніж тисячі людей, і до цього часу суди вже проголосили понад 500 вироків.

Нагадаємо, що у найстарішій синагозі на території Африки сталася стрілянина. Охоронець убив трьох людей та загинув сам. Інциденти із жертвами на цій території відбуваються не вперше. Так, 2002 року вибух у Грибі вбив понад 20 людей. За той вибух відповідальність взяли він бойовики "Аль-Каїди".

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