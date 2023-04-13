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Швейцария объявила о предоставлении долгосрочной помощи Украине: о какой сумме идет речь

13 апреля 2023 17:00
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Швейцария объявила о предоставлении долгосрочной помощи Украине: о какой сумме идет речь
Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис. Фото: swissinfo.ch
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Правительство Швейцарии готово оказывать Украине долгосрочную поддержку из-за полномасштабного вторжения России. В частности, Берн намерен выделить Украине 1,7 млрд долларов к 2028 году.

Об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.

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По словам министра, поддержка будет оказана в рамках общей стратегии международного сотрудничества. С учетом 300 млн франков (свыше 338 млн долларов — ред.), уже выделенных Берном на 2023 и 2024 годы,

Швейцария в течение следующих шести лет предоставит в совокупности Украине поддержку в размере не менее 1,8 млрд франков (более 2 млрд долларов — ред.).

Напомним, Швейцария выступает против экспорта оружия в Украину. В своих заявлениях президент страны Ален Берсе ссылается на нейтралитет.

Недавно комитет по политике безопасности верхней палаты федерального парламента Швейцарии до мая 2024 отложил рассмотрение вопроса о реэкспорте оружия. Парламентарии хотят получить помощь экспертов.

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