Швейцарія оголосила про надання довгострокової допомоги Україні: про яку суму йдеться

Міністр закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассіс. Фото: swissinfo.ch

Уряд Швейцарії готовий надавати Україні довгострокову підтримку через повномасштабне вторгнення Росії. Зокрема, Берн має намір виділити Україні 1,7 млрд доларів до 2028 року.

Про це заявив міністр закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассіс.

Читайте також:

Як Швейцарія виділятиме підтримку Україні

За словами міністра, підтримку буде надано в рамках загальної стратегії міжнародного співробітництва. З урахуванням 300 млн франків (понад 338 млн доларів, — ред.), уже виділених Берном на 2023 і 2024 роки,

Швейцарія протягом наступних шести років надасть у сукупності Україні підтримку в розмірі щонайменше 1,8 млрд франків (понад 2 млрд доларів, — ред.).

Нагадаємо, Швейцарія виступає проти експорту зброї в Україну. У своїх заявах президент країни Ален Берсе посилається на нейтралітет.

Нещодавно комітет з політики безпеки верхньої палати федерального парламенту Швейцарії до травня 2024 року відклав розгляд питання про реекспорт зброї. Парламентарі хочуть отримати допомогу експертів.