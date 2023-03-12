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Швейцарія утилізує робочі зенітні ракети Rapier, які могла передати Україні

12 березня 2023 14:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Таке рішення викликало чимало суперечок
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Швейцарія утилізує свою зенітну зброю. Наразі влада утилізує 60 оборонних систем, перший транш системи озброєнь Rapier вже демонтовано.

Про це повідомляє видання NZZ.

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Що відомо

"Планується, що всі системи будуть демонтовані й утилізовані в рамках цих інших траншів", — каже речник федерального офісу оборонних закупівель Armasuisse Кай-Гуннар Сіверт.

Швейцарська армія закупила "Рапіри" у 1980-х роках. До складу установки входить стартовий майданчик і радарна система. У 2007 році федеральний уряд знову вклав багато грошей у модернізацію: тоді армія закупила 2 000 сучасних керованих ракет. Зараз вони також утилізуються, тому що Швейцарія виводить "Рапіру" з експлуатації з кінця 2022 року.

"Ракети старі, але ще не зовсім застарілі. Вони можуть бути дуже добре використані проти низьколітаючих цілей, таких як безпілотники", — каже Петер Шнайдер, колишній головний редактор Allgemeine Schweizerische Militaerzeitschrift (ASMZ). "Рапірою" також можна було б боротися з винищувачами або гелікоптерами. На думку Шнайдера, таким чином Україна могла б захистити цивільну інфраструктуру.

Реакція політиків

Утилізація викликає бурхливу реакцію серед політиків, які займаються питаннями безпеки.

"Це абсурд, що ми утилізуємо оборонну зброю в Швейцарії", — каже член Національної ради від зелених лібералів Франсуа Пуанте. Він підтримує передачу зброї Україні. Як підкреслює віцепрезидент Комісії з питань політики безпеки, це було б юридично можливо.

Нагадаємо, Швейцарія виступає проти експорту зброї в Україну. У своїх заявах президент країни Ален Берсе посилається на нейтралітет.

Його коментарі пролунали після того, як наприкінці лютого Берлін звернувся до Швейцарії з тим, що німецькому виробнику зброї Rheinmetall дозволили придбати старі швейцарські танки Leopard, гарантувавши, що вони не будуть передані Україні.

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