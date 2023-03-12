Швейцарія утилізує робочі зенітні ракети Rapier, які могла передати Україні

Таке рішення викликало чимало суперечок

Швейцарія утилізує свою зенітну зброю. Наразі влада утилізує 60 оборонних систем, перший транш системи озброєнь Rapier вже демонтовано.

Про це повідомляє видання NZZ.

Що відомо

"Планується, що всі системи будуть демонтовані й утилізовані в рамках цих інших траншів", — каже речник федерального офісу оборонних закупівель Armasuisse Кай-Гуннар Сіверт.

Швейцарська армія закупила "Рапіри" у 1980-х роках. До складу установки входить стартовий майданчик і радарна система. У 2007 році федеральний уряд знову вклав багато грошей у модернізацію: тоді армія закупила 2 000 сучасних керованих ракет. Зараз вони також утилізуються, тому що Швейцарія виводить "Рапіру" з експлуатації з кінця 2022 року.

"Ракети старі, але ще не зовсім застарілі. Вони можуть бути дуже добре використані проти низьколітаючих цілей, таких як безпілотники", — каже Петер Шнайдер, колишній головний редактор Allgemeine Schweizerische Militaerzeitschrift (ASMZ). "Рапірою" також можна було б боротися з винищувачами або гелікоптерами. На думку Шнайдера, таким чином Україна могла б захистити цивільну інфраструктуру.

Реакція політиків

Утилізація викликає бурхливу реакцію серед політиків, які займаються питаннями безпеки.

"Це абсурд, що ми утилізуємо оборонну зброю в Швейцарії", — каже член Національної ради від зелених лібералів Франсуа Пуанте. Він підтримує передачу зброї Україні. Як підкреслює віцепрезидент Комісії з питань політики безпеки, це було б юридично можливо.

Нагадаємо, Швейцарія виступає проти експорту зброї в Україну. У своїх заявах президент країни Ален Берсе посилається на нейтралітет.

Його коментарі пролунали після того, як наприкінці лютого Берлін звернувся до Швейцарії з тим, що німецькому виробнику зброї Rheinmetall дозволили придбати старі швейцарські танки Leopard, гарантувавши, що вони не будуть передані Україні.