Уряд Швейцарії не змінить політику заборони реекспорту зброї в Україну, — ЗМІ

Федеральна рада віддана цінностям нейтралітету Швейцарії

У Швейцарії заявили, що не будуть змінюватиме політику щодо заборони реекспорту зброї в Україну. Федеральна рада зазначила, що продовжуватиме працювати над забезпеченням реалізації переваг нейтралітету.

Про це повідомляє The Guardian.

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Швейцарський уряд нещодавно заявив, що не буде змінюватиме свою давню політику щодо заборони передачі зброї швейцарського виробництва третім країнам, попри тиск з боку країн щодо її експорту в Україну.

"Федеральна рада віддана цінностям нейтралітету Швейцарії та продовжуватиме працювати над забезпеченням реалізації переваг нейтралітету", — йдеться в заяві.

Нагадаємо, Швейцарія, як і раніше, виступає проти експорту зброї в Україну. У своїх заявах президент країни Ален Берсе посилається на нейтралітет.

Також ми писали, що Володимир Зеленський провів першу розмову з новим президентом Швейцарії Аленом Берсе. Політики обговорили подальшу підтримку України та "формулу миру".

Додамо, уряд Швейцарії оголосив про плани надати Україні та Молдові фінансову допомогу. Йдеться про суму у розмірі 150 млн доларів.