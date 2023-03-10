Правительство Швейцарии не изменит политику запрета на реэкспорт оружия в Украину, — СМИ

Федеральный совет отдан ценностям нейтралитета Швейцарии

В Швейцарии заявили, что не будут менять политику по поводу запрету реэкспорта оружия в Украину. Федеральный совет отметил, что будет продолжать работать над обеспечением реализации преимуществ нейтралитета.

Об этом сообщает The Guardian.

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Швейцарское правительство недавно заявило, что не будет менять свою давнюю политику по запрету передачи оружия швейцарского производства третьим странам, несмотря на давление со стороны стран по его экспорту в Украину.

"Федеральный совет отдан ценностям нейтралитета Швейцарии и будет продолжать работать над обеспечением реализации преимуществ нейтралитета", — говорится в заявлении.

Напомним, Швейцария по-прежнему выступает против экспорта оружия в Украину. В своих заявлениях президент страны Ален Берсе ссылается на нейтралитет.

Также мы писали, что Владимир Зеленский провел первый разговор с новым президентом Швейцарии Аленом Берсе. Политики обсудили дальнейшую поддержку Украины и "формулу мира".

Добавим, правительство Швейцарии объявило о планах предоставить Украине и Молдове финансовую помощь. Речь идет о сумме в размере 150 млн. долларов.