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Швейцария утилизирует рабочие зенитные ракеты Rapier, которые могли передать Украине

12 марта 2023 14:28
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Такое решение вызвало немало споров
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Швейцария утилизирует свое зенитное оружие. Власти утилизируют 60 оборонных систем, первый транш системы вооружений Rapier уже демонтирован.

Об этом сообщает издание NZZ.

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Что известно

"Планируется, что все системы будут демонтированы и утилизированы в рамках этих других траншей", — говорит представитель федерального офиса оборонных закупок Armasuisse Кай-Гуннар Сиверт.

Швейцарская армия закупила "Рапиры" в 1980-х годах. В состав установки входит стартовая площадка и радарная система. В 2007 году федеральное правительство снова вложило много денег в модернизацию: тогда армия закупила 2000 современных управляемых ракет. Сейчас они также утилизируются, потому что Швейцария выводит "Рапиру" из строя с конца 2022 года.

"Ракеты старые, но еще не совсем устаревшие. Они могут быть очень хорошо использованы против низколетающих целей, таких как беспилотники", — говорит Петер Шнайдер, бывший главный редактор Allgemeine Schweizerische Militaerzeitschrift (ASMZ). "Рапирой" также можно было бы бороться с истребителями или вертолетами. По мнению Шнайдера, таким образом, Украина могла бы защитить гражданскую инфраструктуру.

Реакция политиков

Утилизация вызывает бурную реакцию среди политиков, занимающихся вопросами безопасности.

"Это абсурд, что мы утилизируем оборонительное оружие в Швейцарии", — говорит член Национального совета от зеленых либералов Франсуа Пуанте. Он поддерживает передачу оружия Украине. Как подчеркивает вице-президент Комиссии по вопросам политики безопасности, это было бы юридически возможно.

Напомним, Швейцария выступает против экспорта оружия в Украину. В своих заявлениях президент страны Ален Берсе ссылается на нейтралитет.

Его комментарии прозвучали после того, как в конце февраля Берлин обратился в Швейцарию с тем, что немецкому оружейному производителю Rheinmetall разрешили приобрести старые швейцарские танки Leopard, гарантировав, что они не будут переданы Украине.

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