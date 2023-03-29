Швейцария присоединилась к десятому пакету санкций ЕС против россии
В среду, 29 марта, Швейцария присоединилась к санкциям Европейского союза, направленным на сдерживание военной агрессии россии.
Об этом сообщил руководитель ОП Андрей Ермак и пресс-служба швейцарского правительства.
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Теперь гражданам россии запрещено занимать должности в ведомствах, руководящих жизненно важной инфраструктурой в Швейцарии. Также санкции усилят меры контроля и ограничений, в частности, в отношении товаров двойного назначения.
В то же время, в отличие от ЕС, власти Швейцарии допускают возможность предоставления денег или экономических ресурсов подсанкционным физическим или юридическим лицам, "если этого потребует защита интересов Швейцарии".
Правительство Швейцарии утверждает, что сегодняшним решением оно не позволило подсанкционным российским банкам получить крупные пакеты акций в двух швейцарских высокотехнологичных компаниях и косвенно извлечь выгоду из санкций.
Напомним, недавно ЕС утвердил десятый пакет антироссийских санкций. Он предусматривает новые ограничения на экспорт товаров двойного назначения и передовых технологий, а также запрет на их транзит через россию, запрет на импорт российского синтетического каучука.