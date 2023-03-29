Швейцарія приєдналася до десятого пакета санкцій ЄС проти росії
У середу, 29 березня, Швейцарія доєдналась до санкцій Європейського союзу, що направлені на стримування військової агресії росії.
Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак та пресслужба швейцарського уряду.
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Відтепер громадянам росії заборонено обіймати посади у відомствах, які керують життєво важливою інфраструктурою у Швейцарії. Також санкції посилять заходи контролю та обмежень, зокрема щодо товарів подвійного призначення.
Водночас на відміну від ЄС, влада Швейцарії допускає можливість надання грошей чи економічних ресурсів підсанкційним фізичним або юридичним особам, "якщо цього вимагатиме захист інтересів Швейцарії".
Уряд Швейцарії стверджує, що сьогоднішнім рішенням він не дозволив підсанкційним російським банкам отримати великі пакети акцій у двох швейцарських високотехнологічних компаніях та опосередковано отримати вигоду від санкцій.
Нагадаємо, нещодавно ЄС затвердив десятий пакет антиросійських санкцій. Він передбачає нові обмеження на експорт товарів подвійного призначення та передових технологій, а також заборону на їхній транзит через росію, заборону на імпорт російського синтетичного каучуку тощо.