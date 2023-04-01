Швеция поздравила Финляндию со вступлением в НАТО, — МИД

Финляндия и НАТО

В официальном заявлении, опубликованном Министерством иностранных дел Швеции, были выражены поздравления Финляндии с завершением процесса ратификации вступления в НАТО. В то время как Финляндия прошла данную процедуру быстрее, чем Швеция, две страны надеялись стать членами Альянса одновременно.

Об этом сообщает МИД Швеции.

Читайте также:

Финляндия в НАТО

Протокол о вступлении Финляндии в НАТО уже был ратифицирован всеми членами альянса, и в течение нескольких дней Финляндия станет полноправным членом НАТО.

В своем заявлении министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем выразил свою радость за Финляндию, отметив, что это важный шаг вперед для их сестринской страны. Он также подчеркнул, что членство Финляндии в НАТО укрепит безопасность как Финляндии, так и Швеции.

Однако Бильстрем подчеркнул, что Финляндия отмечает, что их членство не будет полным, пока Швеция не станет членом альянса, и заявил, что правительство продолжит работу в этом направлении.

Он также отметил, что целью Швеции остается стать членом НАТО с привязкой к саммиту в Вильнюсе.

Напомним, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что Финляндия станет членом Альянса в ближайшие дни. Он отметил, что это сделает страну более безопасной, а НАТО — сильнее. Генсек напомнил, что все 30 членов НАТО ратифицировали протокол о присоединении Финляндии к Североатлантическому союзу.