Швеция вызвала "на ковер" российского посла: что случилось
Посла россии в Швеции Виктора Татаринцева вызвало шведское министерство иностранных дел из-за угроз со стороны российской федерации из-за вступления страны в НАТО. В Стокгольме заявили, что политику безопасности страны определяет только шведское правительство.
Об этом пишет шведский телеканал SVT.
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Реакция Швеции
"МИД вызовет российского посла, чтобы тот четко выступил против этой явной попытки влияния", — заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем.
При этом дипломат указал, что политику безопасности страны определяет только ее правительство и никто другой.
Что предшествовало
Ранее российское посольство опубликовало сообщение о том, что Швеция станет законной целью для российской федерации, если страна станет членом НАТО.
"Понятно, что "очарованные" Вашингтоном шведские политики сознательно погружают свой народ в пропасть НАТО", — написал посол россии в Стокгольме, отметив, что Швеция станет "законной мишенью" для российских ответных мер, в том числе военных, в случае вступления страны в Альянс.
Напомним, что Венгрия не ратифицирует соглашение о вступлении Швеции в НАТО из-за неуважения шведских властей к венгерским. А также одной из причин является сожжение священной для мусульман книги Коран.