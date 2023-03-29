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Швеция вызвала "на ковер" российского посла: что случилось

29 марта 2023 16:48
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Виктор Татаринцев
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Посла россии в Швеции Виктора Татаринцева вызвало шведское министерство иностранных дел из-за угроз со стороны российской федерации из-за вступления страны в НАТО. В Стокгольме заявили, что политику безопасности страны определяет только шведское правительство.

Об этом пишет шведский телеканал SVT.

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Реакция Швеции

"МИД вызовет российского посла, чтобы тот четко выступил против этой явной попытки влияния", — заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем.

При этом дипломат указал, что политику безопасности страны определяет только ее правительство и никто другой.

Что предшествовало

Ранее российское посольство опубликовало сообщение о том, что Швеция станет законной целью для российской федерации, если страна станет членом НАТО.

"Понятно, что "очарованные" Вашингтоном шведские политики сознательно погружают свой народ в пропасть НАТО", — написал посол россии в Стокгольме, отметив, что Швеция станет "законной мишенью" для российских ответных мер, в том числе военных, в случае вступления страны в Альянс.

Напомним, что Венгрия не ратифицирует соглашение о вступлении Швеции в НАТО из-за неуважения шведских властей к венгерским. А также одной из причин является сожжение священной для мусульман книги Коран.

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