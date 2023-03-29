Швеция вызвала "на ковер" российского посла: что случилось

Виктор Татаринцев

Посла россии в Швеции Виктора Татаринцева вызвало шведское министерство иностранных дел из-за угроз со стороны российской федерации из-за вступления страны в НАТО. В Стокгольме заявили, что политику безопасности страны определяет только шведское правительство.

Об этом пишет шведский телеканал SVT.

Реакция Швеции

"МИД вызовет российского посла, чтобы тот четко выступил против этой явной попытки влияния", — заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем.

При этом дипломат указал, что политику безопасности страны определяет только ее правительство и никто другой.

Что предшествовало

Ранее российское посольство опубликовало сообщение о том, что Швеция станет законной целью для российской федерации, если страна станет членом НАТО.

"Понятно, что "очарованные" Вашингтоном шведские политики сознательно погружают свой народ в пропасть НАТО", — написал посол россии в Стокгольме, отметив, что Швеция станет "законной мишенью" для российских ответных мер, в том числе военных, в случае вступления страны в Альянс.

Напомним, что Венгрия не ратифицирует соглашение о вступлении Швеции в НАТО из-за неуважения шведских властей к венгерским. А также одной из причин является сожжение священной для мусульман книги Коран.