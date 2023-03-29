Швеція викликала "на килим" російського посла: що трапилось

Віктор Татарінцев

Посла росії у Швеції Віктора Татарінцева викликало шведське міністерство закордонних справ через погрози з боку російської федерації через вступ країни до НАТО. У Стокгольмі заявили, що політику безпеки країни визначає лише шведський уряд.

Про це пише шведський телеканал SVT.

Реакція Швеції

"МЗС викличе російського посла, щоб той чітко виступив проти цієї явної спроби впливу", — заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем.

При цьому дипломат вказав, що політику безпеки країни визначає лише її уряд і ніхто інший.

Що передувало

Як відомо, раніше російське посольство опублікувало повідомлення про те, що Швеція стане законною ціллю для російської федерації, якщо країна стане членом НАТО.

"Зрозуміло, що "зачаровані" Вашингтоном шведські політики свідомо занурюють свій народ у прірву НАТО", — написав посол рф в Стокгольмі, зазначивши, що Швеція стане "законною мішенню" для російських заходів у відповідь, в тому числі військових, у разі вступу країни до Альянсу.

Нагадаємо, що Угорщина не ратифікує угоду про вступ Швеції до НАТО через неповагу шведської влади до угорської. А також однією із причин є спалення священної для мусульман книги Коран.