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Си Цзиньпин готовит Китай к войне, - Foreign Affairs

30 марта 2023 14:10
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
СМИ проанализировали недавние заявления Си Цзиньпина
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Китайский лидер Си Цзиньпин официально объявил, что готовится к войне. Об этом свидетельствуют его публичные выступления. В частности, на ежегодном заседании парламента Китая и его высшего политического совещательного органа в марте Си раскрыл тему готовности к войне в четырех отдельных речах.

Об этом говорится в материале издания Foreign Affairs.

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Журналисты указывают на несколько аспектов, свидетельствующих о подготовке Китая к войне. В частности, недавно правительство КНР объявило об увеличении на 7,2 процента оборонного бюджета Китая. Также в последние месяцы Пекин обнародовал новые законы о военной готовности, новые бомбоубежища в городах по ту сторону Тайваньского пролива и новые офисы "Мобилизации национальной обороны" по всей стране.

Издание отмечает, что изменения в политике Китая и риторике его лидера должны насторожить мировое сообщество.

Активизация подготовки резервистов

В публикации Foreign Affairs отмечается, что еще в декабре 2022 Пекин обнародовал новый закон, который позволит Народно-освободительной армии легче активизировать свои резервные силы и систему пополнения боевых частей в случае войны. Были и другие законодательные изменения, "намекающие на подготовку Пекина". В феврале высший совещательный орган Всекитайского собрания народных представителей принял решение о корректировке применения некоторых положений уголовно-процессуального закона к военным во время войны, предоставляющего дополнительные полномочия Центральной Военной комиссии.

Авторы статьи отмечают, что "это решение может стать оружием против лиц, выступающих против захвата Тайваня, или Пекин мог использовать это, чтобы заставить китайских граждан поддерживать его решение во время войны".

Вербовка в армию

Начиная с декабря правительство Китая открыло ряд офисов мобилизации национальной обороны или центров вербовки по всей стране. В то же время на противоположном берегу пролива от Тайваня начали строить или модернизировать бомбоубежища и, по крайней мере, один "госпиталь скорой медицинской помощи", по данным китайских государственных СМИ.

Увеличение военного бюджета

Недавно Китай объявил о военном бюджете в 1,55 триллиона юаней. Это примерно 224,8 миллиарда долларов, что на 7,2% больше, чем в 2022 году. Кроме того, глава китайского правительства призвал усилить "подготовку к войне".

Заявления Си Цзиньпина

Лидер Китая произнес четыре речи: один перед делегатами Народного политического консультативного совета Китая, два — перед Всекитайским собранием народных представителей и один перед военными и парамилитарными лидерами. В них он описал "мрачный геополитический ландшафт, выделил Соединенные Штаты как противника Китая, призвал частный бизнес служить военным и стратегическим целям Китая и повторил, что он видит объединение Тайваня и материковой части как жизненно важное для успеха своей подписной политики по достижению "великого" омоложение китайского этноса".

Напомним, ранее представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Китайская Народная Республика и российская федерация своими действиями разрушают нынешнее мироздание.

Обе страны подрывают международный порядок, основанный на правилах, которые Соединенные Штаты и многие наши союзники и партнеры выстраивали по окончании Второй мировой войны.

Китай заявил, что будет проводить общие воздушные и морские патрулирования с российской армией. А США Пекин обвинил в провокациях и гонке вооружений.

Также Минобороны Китая заявило, что армия страны готова сотрудничать с российской армией. В китайском Минобороны высказали планы дальнейшего укрепления стратегической коммуникации и координации.

Фото: Reuters

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