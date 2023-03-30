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У Міноборони Китаю виступили з заявою про співпрацю з росією

30 березня 2023 10:38
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
У Китаї виступили з заявою щодо військової співпраці з рф
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Китайська армія заявляє про готовність співпрацювати з російською армією. У китайському Міноборони висловили плани щодо подальшого зміцнення стратегічної комунікації та координації. 

Про це заявив на брифінгу офіційний представник міністерства оборони КНР Тань Кефей, передають російські ЗМІ. 

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Заява представника Міноборони Китаю

Представник китайського військового відомства заявив, що армія КНР готова докладати зусиль, аби реалізувати "консенсус, досягнутий лідерами двох держав". 

"Китайська армія готова разом із російською армією докладати зусиль для того, щоб повністю реалізувати консенсус, досягнутий лідерами двох держав, для подальшого зміцнення стратегічної координації та комунікації", — сказав Тань Кефей.

Нагадаємо, що 20 березня лідер Китаю Сі Цзіньпін прилетів до москви, де провів зустріч з російським диктатором володимиром путіним.

Експерт-міжнародник та спеціаліст по Китаю Андрій Бузаров в коментарі Новини.LIVE зазначив, що дводенний візит китайського лідера Сі Цзіньпіна в росію — сигнал світу про те, що він на крок наблизився до росії і країн євразійського напрямку. 

У ЗМІ з'явилася інформація, що китайський лідер Сі Цзіньпін під час дводенного візиту до москви підтримав президента рф володимира путіна у критиці Заходу, США та НАТО. Однак китайський лідер відмовляється від критично важливої для рф газової угоди.

Президент Володимир Зеленський запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна відвідати Україну. Український лідер заначив, що за час повномасштабного вторгнення не мав контактів із Сі Цзіньпіном. 

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