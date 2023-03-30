В Минобороны Китая выступили с заявлением о сотрудничестве с россией

В Китае выступили с заявлением о военном сотрудничестве с рф

Китайская армия заявляет о готовности сотрудничать с российской армией. В китайском Минобороны высказали планы по дальнейшему укреплению стратегической коммуникации и координации.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй, передают российские СМИ.

Заявление представителя Минобороны Китая

Представитель китайского военного ведомства заявил, что армия КНР готова прилагать усилия, чтобы реализовать "консенсус, достигнутый лидерами двух государств".

"Китайская армия готова вместе с российской армией прилагать усилия для того, чтобы полностью реализовать консенсус, достигнутый лидерами двух государств, для дальнейшего укрепления стратегической координации и коммуникации", — сказал Тань Кэфэй.

Напомним, что 20 марта лидер Китая Си Цзиньпин прилетел в москву, где провел встречу с российским диктатором владимиром путиным.

Эксперт-международник и специалист по Китаю Андрей Бузаров в комментарии Новини.LIVE отметил, что двухдневный визит китайского лидера Си Цзиньпина в россию — сигнал миру о том, что он на шаг приблизился к россии и странам евразийского направления.

В СМИ появилась информация, что китайский лидер Си Цзиньпин во время двухдневного визита в москву поддержал президента россии владимира путина в критике Запада, США и НАТО. Однако китайский лидер отказывается от критически важного для россии газового соглашения.

Президент Владимир Зеленский пригласил лидера Китая Си Цзиньпина посетить Украину. Украинский лидер отметил, что за время полномасштабного вторжения не имел контактов с Си Цзиньпином.