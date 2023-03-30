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Сі Цзіньпін готує Китай до війни, — Foreign Affairs

30 березня 2023 14:10
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
ЗМІ проаналізували нещодавні заяви Сі Цзіньпіна
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Китайський лідер Сі Цзіньпін офіційно оголосив, що готується до війни. Про це свідчать його публічні виступи. Зокрема, на щорічному засіданні парламенту Китаю та його вищого політичного дорадчого органу в березні Сі розкрив тему готовності до війни у чотирьох окремих промовах.

Про це йдеться у матеріалі видання Foreign Affairs.

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Журналісти вказують одразу на декілька аспектів, що свідчать про підготовки Китаю до війни. Зокрема, нещодавно уряд КНР оголосив про збільшення на 7,2 відсотка оборонного бюджету Китаю. Також в останні місяці Пекін оприлюднив нові закони про військову готовність, нові бомбосховища в містах по той бік Тайванської протоки та нові офіси "Мобілізації національної оборони" по всій країні.

Видання наголошує, що зміни у політиці Китаю та риториці його лідера повинні насторожити світову спільноту. 

Активізація підготовки резервістів

У публікації Foreign Affairs зазначається, що ще у грудні 2022 року Пекін оприлюднив новий закон, який дозволить Народно-визвольній армії легше активізувати свої резервні сили та систему поповнення бойових частин у разі війни. Були й інші законодавчі зміни, "які натякають на підготовку Пекіна". У лютому вищий дорадчий орган Всекитайських зборів народних представників ухвалив рішення про коригування застосування деяких положень кримінально-процесуального закону до військових під час війни, яке надає додаткові повноваження Центральній Військовій комісії.

Автори статті зауважують, що "це рішення може стати зброєю проти осіб, які виступають проти захоплення Тайваню, або Пекін міг би використати це, щоб змусити китайських громадян підтримувати його рішення під час війни".

Вербування до армії

Починаючи від грудня, уряд Китаю відкрив низку офісів мобілізації національної оборони або центрів вербування по всій країні. Водночас на протилежному березі протоки від Тайваню почали будувати або модернізувати бомбосховища і принаймні один "шпиталь швидкої медичної допомоги", за даними китайських державних ЗМІ. 

Збільшення військового бюджету

Нещодавно Китай оголосив про військовий бюджет у 1,55 трильйона юанів. Це приблизно 224,8 мільярда доларів, що на 7,2% більше, ніж 2022 року. Окрім того, очільник китайського уряду закликав посилити "підготовку до війни". 

Заяви Сі Цзіньпіна

Лідер Китаю виголосив чотири промови: одну перед делегатами Народної політичної консультативної ради Китаю, дві — перед Всекитайськими зборами народних представників і одну — перед військовими та парамілітарними лідерами. У них він описав "похмурий геополітичний ландшафт, виділив Сполучені Штати як супротивника Китаю, закликав приватний бізнес служити військовим і стратегічним цілям Китаю та повторив, що він бачить об’єднання Тайваню та материкової частини як життєво важливе для успіху своєї підписної політики з досягнення "великого омолодження китайського етносу".

Нагадаємо, раніше представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Китайська Народна Республіка і російська федерація своїми діями руйнують нинішню світобудову.

Обидві країни підривають міжнародний порядок, заснований на правилах, який Сполучені Штати і багато наших союзників та партнерів вибудовували після закінчення Другої світової війни.

Китай заявив, що буде проводити спільні повітряні та морські патрулювання із російською армією. А США Пекін звинуватив у провокаціях та гонці озброєнь.

Також Міноборони Китаю заявило, що армія країни готова співпрацювати з російською армією. У китайському Міноборони висловили плани щодо подальшого зміцнення стратегічної комунікації та координації. 

Фото: Reuters

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